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Аваков посетил полицейскую академию Хьюстона

Полицейская академия Хьюстона
15:22 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В присутствии министра внутренних дел Украины прошла совместная тренировка подразделений SWAT и КОРД.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о договоренности с полицейской академией в Хьюстоне (штат Техас) продлить совместные тренинги в США и Украине.

"В полицейской академии Хьюстона договорились о продлении совместных тренингов в США и Украине", - написал глава МВД в Твиттере в пятницу. Он также рассказал о проведении совместного тренинга в Хьюстоне с участием украинских полицейских: "Хьюстон. Заложники освобождены. Сегодня завершается совместный тренинг SWAT Houston Police и украинских полицейских (КОРД и патрульных тактиков). Наш полицейский спецназ на уровне!" А.Аваков выложил фотографии с данного тренинга.

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Новости Украины, SWAT, Арсен Аваков, КОРД, Полицейская академия, Хьюстон.
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