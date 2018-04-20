Аваков посетил полицейскую академию Хьюстона

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о договоренности с полицейской академией в Хьюстоне (штат Техас) продлить совместные тренинги в США и Украине.

Хьюстон. Заложники освобождены. Сегодня авершается совместный тренинг SWAT Houston Police и украинских полицейских ( КОРД и патрульных тактиков).

Наш полицейский спецназ на уровне!

В полицейской академии Хьюстона договорились о продлении совмесных треннингов в США и Украине. pic.twitter.com/7FBzpwAy3f — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 20 апреля 2018 г.

"В полицейской академии Хьюстона договорились о продлении совместных тренингов в США и Украине", - написал глава МВД в Твиттере в пятницу. Он также рассказал о проведении совместного тренинга в Хьюстоне с участием украинских полицейских: "Хьюстон. Заложники освобождены. Сегодня завершается совместный тренинг SWAT Houston Police и украинских полицейских (КОРД и патрульных тактиков). Наш полицейский спецназ на уровне!" А.Аваков выложил фотографии с данного тренинга.