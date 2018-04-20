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Климкин отправился в Торонто

Павел Климкин
15:39 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Глава украинского МИД примет участие в саммите министров иностранных дел стран Большой Семерки, с которыми ожидает "суперовой дискуссии".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в пятницу отправился в Торонто, где состоится встреча "Большой семерки" на уровне глав МИД. Об этом министр сообщил на своей странице в Twitter.

"А теперь в Торонто — на встречу с нашими друзьями — министрами иностранных дел "Большой семерки". Главные темы — солидарность с Украиной в отношении оккупированных Крыма и Донбасса и поддержка наших реформ. Жду суперовую дискуссию", — написал П. Климкин.

В начале апреля Украину пригласили на встречу министров иностранных дел G7, которая должна состояться 22 апреля. Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, как Канада сможет продвигать интересы Украины во время своего председательства в "Большой семерке".

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Все по теме:

Новости Украины, G7, Большая семерка, Канада, МИД, Павел Климкин, Торонто, Украина.
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