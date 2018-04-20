Климкин отправился в Торонто

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в пятницу отправился в Торонто, где состоится встреча "Большой семерки" на уровне глав МИД. Об этом министр сообщил на своей странице в Twitter.

А тепер до Торонто – на зустріч з нашими друзями – міністрами закордонних справ «Великої сімки». Головні теми – солідарність з Україною щодо окупованих Криму та Донбасу та підтримка наших реформ. Очікую на суперову дискусію :) pic.twitter.com/BrKunUWZ1m — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 20 апреля 2018 г.

"А теперь в Торонто — на встречу с нашими друзьями — министрами иностранных дел "Большой семерки". Главные темы — солидарность с Украиной в отношении оккупированных Крыма и Донбасса и поддержка наших реформ. Жду суперовую дискуссию", — написал П. Климкин.

В начале апреля Украину пригласили на встречу министров иностранных дел G7, которая должна состояться 22 апреля. Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, как Канада сможет продвигать интересы Украины во время своего председательства в "Большой семерке".