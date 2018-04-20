ЕП готовит доклад о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации

В Европейском парламенте готовится доклад о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Докладчиком по политической части документа назначен депутат от группы Европейской народной партии Михаэл Галер (Германия).

В интервью политик отметил, что в документе речь пойдет о выполнении как политической, так и экономической части Соглашения об ассоциации.

"Сейчас мы анализируем, где мы есть. Мы, как парламент, составим перечень того, что было достигнуто. В своем докладе я хочу быть таким положительным, как это возможно, но если необходимо, также буду и критическим. Мы принимаем во внимание весь перечень того, что должно быть выполнено в стране, а также тот факт, что Украина находится в состоянии войны с Россией. Будут оценены все аспекты, но главный фокус этого доклада будет сосредоточен на том, где именно сейчас страна", - отметил Галер.

Также, по его словам, в докладе будут вопросы, которые "мы хотели увидеть выполненными". "Например, необходимость создания Антикоррупционного суда, проблема электронного декларирования для гражданского общества", - детализировал докладчик.

Галер прогнозирует, что документ будет готов уже перед летним отпуском. "Потом он пойдет на перевод, и уже после лета состоится предварительное обсуждение на заседании Комитета по вопросам иностранных дел и Комитета по вопросам международной торговли, ведь в докладе есть два аспекта - один, за который отвечаю я - это часть Соглашения об ассоциации, а аспект зоны свободной торговли принадлежит Комитету по вопросам международной торговли, где докладчиком является господин Ярослав Валеса. Голосование в рамках пленарного заседания состоится до конца года", - отметил евродепутат.