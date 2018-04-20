Прекратилось информационное сотрудничество Украины с РФ

Действие соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области информации прекращено.

"20 апреля 2018 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области информации, подписанного в Москве 27 февраля 1998 года", - говорится в сообщении на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно Соглашению стороны обязывались "поддерживать, поощрять и совершенствовать взаимовыгодное сотрудничество между средствами массовой информации своих государств, а также между соответствующими ведомствами и организациями, работающими в области средств массовой информации, конкретные условия и формы которого будут определяться самими его участниками, в том числе путем заключения прямых соглашений и договоренностей между ними". Всего документ состоял из 13 статей.

Соглашение было заключено сроком на пять лет и должно было "автоматически продлеваться каждый раз на последующие пятилетние периоды, если одна из Сторон не направит другой Стороне за шесть месяцев до окончания соответствующего периода уведомление о своем намерении прекратить действие Соглашения".