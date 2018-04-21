МВФ призвал "деполитизировать" процесс образования цен на газ

Украина достигла ощутимого прогресса в достижении целей программы сотрудничества с МВФ, однако для ее успешного продолжения необходимо исключить политизацию вопроса формирования цены на газ.

С таким заявлением выступил в пятницу во время брифинга в Вашингтоне глава Европейского департамента МВФ Пол Томсен.

"Украина осуществила значительный прогресс в очень сложной ситуации, в частности, в решении макроэкономических вызовов", - подчеркнул представитель МВФ.

Он отметил, что много было сделано, в том числе, в одной из ключевых сфер – ценообразование на внутреннем рынке энергоносителей. В то же время, по его словам, в последнее время этот вопрос снова начал политизироваться.

"Мы обеспокоены тем, что цены на энергоносители снова превратились в политический вопрос. На наш взгляд, очень важно, чтобы Украина вернулась к политике деполитизации процесса принятия решений в вопросе цен на энергоносители", - подчеркнул Томсен.

Представитель Фонда также назвал "критически важным", прежде всего для Украины, продолжать программу взаимодействия с Международным валютным фондом.