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Новости: МВФ призвал "деполитизировать" процесс образования цен на газ
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МВФ призвал "деполитизировать" процесс образования цен на газ

МВФ
01:01 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: МВФ призывает исключить политический аспект при формировании цены на газ.

Украина достигла ощутимого прогресса в достижении целей программы сотрудничества с МВФ, однако для ее успешного продолжения необходимо исключить политизацию вопроса формирования цены на газ.

С таким заявлением выступил в пятницу во время брифинга в Вашингтоне глава Европейского департамента МВФ Пол Томсен.

"Украина осуществила значительный прогресс в очень сложной ситуации, в частности, в решении макроэкономических вызовов", - подчеркнул представитель МВФ.

Он отметил, что много было сделано, в том числе, в одной из ключевых сфер – ценообразование на внутреннем рынке энергоносителей. В то же время, по его словам, в последнее время этот вопрос снова начал политизироваться.

"Мы обеспокоены тем, что цены на энергоносители снова превратились в политический вопрос. На наш взгляд, очень важно, чтобы Украина вернулась к политике деполитизации процесса принятия решений в вопросе цен на энергоносители", - подчеркнул Томсен.

Представитель Фонда также назвал "критически важным", прежде всего для Украины, продолжать программу взаимодействия с Международным валютным фондом.

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Новости Украины, Газ, МВФ, Новости Украины, Политика, Поль Томсен, Цена на газ.
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