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Минюст: Готовится проверка пенитенциариев

Львовский централ
09:36 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Сотрудникам и руководителям пенитенциарных учреждений устроят проверку на добропорядочность, которая будет состоять из 5 этапов

В Украине по инициативе Министерства юстиции начнут проверку добропорядочности руководителей учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышов во время пресс-конференции.

"Тот формат, который у нас существовал в Советском Союзе и во многих случаях еще существует в пенитенциарной системе, а именно исполнения наказаний, показал свою негативную, скажем так, направленность и не выдает того, скажем так, "продукта", а именно ресоциализованную личность, которая возвращается в общество. Поэтому мы поняли и попытались нарисовать портрет пенитенциария, которого хотим получить и который будет выполнять те важные для общества функции, не подавляя, не искажая достоинство нашего клиента, а именно заключенного, и вернуть его в общество лицом, здоровым как морально, так и физически...", - отметил Д. Чернышов. Он отметил, что не все в системе отвечают таким стандартам. "Мы выступили с инициативой проведения конкурса добропорядочности, который на самом деле будет не только иметь такую задачу, а еще будет иметь задачи проверки  профессионального уровня, квалификации и физического уровня руководителей учреждений пенитенциарной системы", - сказал Д. Чернышов.

По его словам, проверка состоит из 5 этапов: организационного, в рамках которого будет назначена комиссия в составе представителей Генеральной прокуратуры, Совета Европы, Общества Красного Креста, а также международных экспертов, общественного совета Министерства юстиции; сдача письменного экзамена; проведение проверки уровня общей физической подготовки; проведение собеседования и заключительного - принятие решения. Д. Чернышов отметил, что будут проверяться 134 руководителя учреждений пенитенциарной системы, которые до 1 июня должны подать заявки на участие в прохождении этой проверки.

«Мы будем определять, кто соответствует тем требованиям и вызовам, которые ставит перед нами настоящее, и тем задачам, которые мы ставим перед пенитенциарной системой», - пояснил заместитель министра. По мнению Д. Чернышова, первый этап проверки - организационный, завершится до конца мая, и уже с того времени начнутся непосредственно проверки.

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Новости Украины, Добропорядочность, Минюст, Пенитенциарная система, Проверка, Тюрмы.
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