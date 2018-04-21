В ООН не хватает денег на Украину

В ООН заявили о 97-процентном дефиците финансирования гуманитарной помощи пострадавшим в результате конфликта на Донбассе. Об этом во время доклада в Нью-Йорке заявил координатор ООН в Украине Нил Уокер. Он отметил, что за 4 года в результате конфликта на востоке Украины в затруднительном положении оказались 3,4 миллиона человек. В декабре 2017 года гуманитарные организации выпустили приоритетный план реагирования на 187 миллионов долларов США, чтобы оказать помощь и защиту свыше 2,3 миллионам людей из наиболее уязвимых слоев населения Украины. Сейчас этот запрос остается существенно нефинансированным.

"Сегодня я призываю государства-члены поддержать людей, которые пострадали от конфликта в Украине, и помочь срочно решить 97-процентный дефицит финансирования. Я продолжаю призывать стороны конфликта принять все необходимые меры для обеспечения соблюдения международного гуманитарного права - гражданское население и гражданская инфраструктура должны быть защищены. Единственным решением кризиса на востоке Украины является мир. Мы не хотим отмечать любые дальнейшие годовщины длительного конфликта", - отметил Н. Уокер.