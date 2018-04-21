Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 21.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Госдеп отметил нарушение прав человека в Украине
Госдеп отметил нарушение прав человека в Украине
Новости: Литва просит США усилить ее ПВО
Литва просит США усилить ее ПВО
Новости: Маркевич оценил работу Хацкевича в "Динамо"
Маркевич оценил работу Хацкевича в "Динамо"
Новости: День рождения Елизаветы II: интересные факты о британской королеве
День рождения Елизаветы II: интересные факты о британской королеве
X

В ООН не хватает денег на Украину

ООН
11:22 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Финансовая поддержка гуманитарных программ ООН для помощи пострадавшим на Донбассе обеспечена только на 3%.

В ООН заявили о 97-процентном дефиците финансирования гуманитарной помощи пострадавшим в результате конфликта на Донбассе. Об этом во время доклада в Нью-Йорке заявил координатор ООН в Украине Нил Уокер. Он отметил, что за 4 года в результате конфликта на востоке Украины в затруднительном положении оказались 3,4 миллиона человек. В декабре 2017 года гуманитарные организации выпустили приоритетный план реагирования на 187 миллионов долларов США, чтобы оказать помощь и защиту свыше 2,3 миллионам людей из наиболее уязвимых слоев населения Украины. Сейчас этот запрос остается существенно нефинансированным.

"Сегодня я призываю государства-члены поддержать людей, которые пострадали от конфликта в Украине, и помочь срочно решить 97-процентный дефицит финансирования. Я продолжаю призывать стороны конфликта принять все необходимые меры для обеспечения соблюдения международного гуманитарного права - гражданское население и гражданская инфраструктура должны быть защищены. Единственным решением кризиса на востоке Украины является мир. Мы не хотим отмечать любые дальнейшие годовщины длительного конфликта", - отметил Н. Уокер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Донбасс, Конфликт, ООН, Украина, Финансы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Луценко рассказал о представлениях о снятии депутатской неприкосновенности Климкин отправился в Торонто Гройсман о разрушенных дорогах: Может, из-за меня еще и распался Советский Союз

Последние новости

Бокс. Трехкратный чемпион мира сломал обе ноги в ДТП МОН: Школы должны определиться с учебниками для 5 и 10 классов до 27 мая Роналдиньо: Неймар поможет Бразилии стать чемпионом мира
Сегодня читают
01 Под Киевом засняли маршрутку с пассажирами на невероятной скорости (Видео)
02 Укрепить здоровье поможет правильное употребление сала
03 Ученые назвали главную причину развития неизлечимого рака
04 Чем полезен для здоровья чеснок: неожиданные факты
05 Почему редис должен быть на вашей тарелке
Новости сегодня
12:01 Советник Пакьяо: Осенью встретимся с Ломаченко
12:00 Шведская королевская семья отреагировала на смерть молодого диджея Avicii
11:55 Венесуэла хочет помириться с Панамой
11:46 Разнообразие нашей планеты: лица людей со всех уголков мира (Фото)
11:38 Экс-игрок "Барселоны" может вернутся в родной клуб
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Минюст: Готовится проверка пенитенциариев
Минюст: Готовится проверка пенитенциариев
Новости: Прах Нестора Махно хотят перевезти из Парижа в Украину
Прах Нестора Махно хотят перевезти из Парижа в Украину
Новости: Досрочные выборы в Турции состоятся 24 июня
Досрочные выборы в Турции состоятся 24 июня
Новости: Рецепт дня: тарталетки с творогом и персиками
Рецепт дня: тарталетки с творогом и персиками
Добавить комментарий
0