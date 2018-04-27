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Пристайко считает, что урегулирование конфликта зависит от Венгрии

Вадим Пристайко
16:26 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Венгрия фетишизирует украинский языковой вопрос и доводит ситуацию с блокированием заседания Украина-НАТО до абсурда.

Требуя отменить образовательный закон и блокируя заседания комиссии Украина-НАТО, Венгрия доводит ситуацию до абсурда.

Об этом заявил глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко, отвечая на вопрос корреспондента.

Комментируя последнее заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, он подчеркнул, что урегулирование ситуации зависит от Будапешта.

По его словам, Украина принимает все необходимые шаги для урегулирования ситуации вокруг закона об образовании.

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"Как они интерпретируются венгерской стороной, в этом действительно серьезная проблема. Меня беспокоит фетишизация этого процесса со стороны Венгрии, которая фактически доводит ситуацию до абсурда, которая собирает все больше и больше каких-то новых аргументов, которые выходят за рамки языковой статьи закона", - заявил Пристайко.

Он отметил, что комиссия Украина-НАТО для Киева является очень важным форматом, которому в этом году исполняется 20 лет.

Однако, по словам посла, блокировка Венгрией заседаний Комиссии Украина-НАТО не означает невозможность встретиться с государствами НАТО отдельно, и "президент Порошенко это делает".

Поэтому, подчеркнул Пристайко, если Венгрия заблокирует встречу на саммите, Украина будет искать другие пути донести свою позицию.

Как сообщалось, глава МИД Венгрии заявил, что проведение встречи Украина-НАТО на саммите зависит исключительно от Украины.

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Новости Украины, Вадим Пристайко, Венгрия, Петер Сийярто, Украина, Украина-НАТО.
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