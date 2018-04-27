Аваков прокомментировал восстановление в должности Бочковского

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил об отсутствии оснований для восстановления Сергея Бочковского в должности главы ГСЧС нет. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Я считаю, что этот человек не имеет законного, морального или этичного права на восстановление в должности. И он не будет восстановлен. Мы не имеем на то юридических оснований", - сказал Аваков.

Он добавил, что Бочковский уже год находится на скамье подсудимых и обвиняется по ряду статей, в частности во взяточничестве.

"Судебная система у нас такая, что происходят подобные казусы. Все будет на своих местах, и справедливость восстановится", - заверил глава МВД.

Как сообщалось, председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Бочковского задержали во время заседания Кабмина 25 марта 2015 года по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам. Тогда же Кабмин принял решение об увольнении Бочковского.

В то же время 26 апреля 2018 года Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Бочковского и восстановил его в должности.

Бочковский вместе с адвокатом в пятницу, 27 апреля, пришел в здание ГСЧС и пытался попасть на рабочее место, но его не впустили.

В свою очередь в МВД проинформировали, что решение суда о восстановлении Бочковского в должности обжаловано в законном порядке.

Кроме того, заявили в министерстве, на действии судей окружного админсуда Киева, которые принимали решение в отношении Бочковского, будет подана жалоба в Высший совет правосудия.