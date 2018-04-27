Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 29.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
Новости: Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Новости: Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Новости: Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
X

Аваков прокомментировал восстановление в должности Бочковского

Арсен Аваков
17:04 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Сергей Бочковский не имеет законно, морального и этичного права на восстановление в должности главы ГСЧС.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил об отсутствии оснований для восстановления Сергея Бочковского в должности главы ГСЧС нет. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Я считаю, что этот человек не имеет законного, морального или этичного права на восстановление в должности. И он не будет восстановлен. Мы не имеем на то юридических оснований", - сказал Аваков.

Он добавил, что Бочковский уже год находится на скамье подсудимых и обвиняется по ряду статей, в частности во взяточничестве.

"Судебная система у нас такая, что происходят подобные казусы. Все будет на своих местах, и справедливость восстановится", - заверил глава МВД.

На судей, вернувших Бочковскому кресло главы ГСЧС, подадут жалобу

Как сообщалось, председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Бочковского задержали во время заседания Кабмина 25 марта 2015 года по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам. Тогда же Кабмин принял решение об увольнении Бочковского.

В то же время 26 апреля 2018 года Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Бочковского и восстановил его в должности.

Бочковский вместе с адвокатом в пятницу, 27 апреля, пришел в здание ГСЧС и пытался попасть на рабочее место, но его не впустили.

В свою очередь в МВД проинформировали, что решение суда о восстановлении Бочковского в должности обжаловано в законном порядке.

Кроме того, заявили в министерстве, на действии судей окружного админсуда Киева, которые принимали решение в отношении Бочковского, будет подана жалоба в Высший совет правосудия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Арсен Аваков, Восстановление в должности, Глава ГСЧС, Глава МВД, Сергей Бочковский.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Посол Украины в США раскрыл подробности сотрудничества между странами Геращенко отреагировал на заявления Собчак о намерении поехать в Крым Вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы получает угрозы из РФ

Последние новости

15-летняя украинка собрала полный комплект медалей на Кубке мира в Баку Медики назвали продукты, которые могут вызвать галлюцинации Этот художник превращает персонажей фильмов в мультфильмы и это очень круто (Фото)
Сегодня читают
01 Ученые видели загадочные объекты около Луны
02 Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
03 Москаль заявил, что у РФ не вышло создать на Закарпатье "второй Крым"
04 В Киеве представили уникальный автомобиль Второй мировой (Видео)
05 Сексологи выяснили, почему женщины имитируют оргазм
Новости сегодня
18:55 Повседневная жизнь восточного Кентукки в начале 1960-х годов (Фото)
18:55 Британия, Франция и Германия договорились о новой ядерной сделке с Ираном
18:49 Надаль в 11-й раз завоевал титул в Барселоне
18:47 В Ливии разбился транспортный самолет: есть погибшие
18:42 Вблизи границ Латвии зафиксировали корабли ВМФ России
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Новости: Протесты в Ереване возобновились: активисты перекрывают дороги
В Ереване протестующие перекрывают дороги
Новости: В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
Новости: Диетологи назвали самые эффективные способы очистить организм от токсинов
Диетологи назвали самые эффективные способы очистить организм от токсинов
Добавить комментарий
0