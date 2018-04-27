Аваков прокомментировал восстановление в должности Бочковского
Новости Украины: Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Сергей Бочковский не имеет законно, морального и этичного права на восстановление в должности главы ГСЧС.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил об отсутствии оснований для восстановления Сергея Бочковского в должности главы ГСЧС нет. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Я считаю, что этот человек не имеет законного, морального или этичного права на восстановление в должности. И он не будет восстановлен. Мы не имеем на то юридических оснований", - сказал Аваков.
Он добавил, что Бочковский уже год находится на скамье подсудимых и обвиняется по ряду статей, в частности во взяточничестве.
"Судебная система у нас такая, что происходят подобные казусы. Все будет на своих местах, и справедливость восстановится", - заверил глава МВД.
На судей, вернувших Бочковскому кресло главы ГСЧС, подадут жалобу
Как сообщалось, председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Бочковского задержали во время заседания Кабмина 25 марта 2015 года по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам. Тогда же Кабмин принял решение об увольнении Бочковского.
В то же время 26 апреля 2018 года Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Бочковского и восстановил его в должности.
Бочковский вместе с адвокатом в пятницу, 27 апреля, пришел в здание ГСЧС и пытался попасть на рабочее место, но его не впустили.
В свою очередь в МВД проинформировали, что решение суда о восстановлении Бочковского в должности обжаловано в законном порядке.
Кроме того, заявили в министерстве, на действии судей окружного админсуда Киева, которые принимали решение в отношении Бочковского, будет подана жалоба в Высший совет правосудия.