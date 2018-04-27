НАТО призывают поскорее урегулировать украинско-венгерский конфликт

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает официальные Киев и Будапешт решить разногласия для возобновления заседаний комиссии Украина-НАТО.

"У меня была встреча с главой МИД Венгрии, обсуждали разные вопросы, в том числе возможность проведения заседания комиссии Украина-НАТО в ходе июльского саммита. Нам известно, что есть некоторые разногласия между Венгрией и Украиной, которые делали невозможным проведение встречи на министерском уровне. Мы продолжаем призывать Украину и Венгрию найти решение этих разногласий как можно быстрее", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции по окончанию встречи глав МИД стран НАТО в пятницу в Брюсселе.

При этом генсек Альянса подчеркнул, что Украина является близким партнером НАТО.

"Украина также является жертвой российской агрессии, незаконной аннексии Крыма и попыток России дестабилизировать ситуацию на востоке страны. Поэтому для нас очень важно выражать солидарность с Украиной", - подчеркнул Й.Столтенберг.

Блокирование официальным Будапештом евроатлантических инициатив Украины началось в конце 2017 года в качестве ответа на принятие закона об образовании, содержащего, в частности, "языковую статью".

28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии 26 сентября заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию. 8 декабря Министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины "Об образовании". В ведомстве заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе "Об общем среднем образовании".

В то же время, заседание комиссии Украина-НАТО, которое должно было состояться 14 или 15 февраля во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса, было заблокировано Венгрией, которая применила право вето. В апреле Венгрия в очередной раз заблокировала заседание комиссии Украина–НАТО на уровне министров иностранных дел.