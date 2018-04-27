Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 29.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
Новости: Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Новости: Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Новости: Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
X

НАТО призывают поскорее урегулировать украинско-венгерский конфликт

НАТО
20:15 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает Киев и Будапешт как можно скорее решить разногласия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает официальные Киев и Будапешт решить разногласия для возобновления заседаний комиссии Украина-НАТО.

"У меня была встреча с главой МИД Венгрии, обсуждали разные вопросы, в том числе возможность проведения заседания комиссии Украина-НАТО в ходе июльского саммита. Нам известно, что есть некоторые разногласия между Венгрией и Украиной, которые делали невозможным проведение встречи на министерском уровне. Мы продолжаем призывать Украину и Венгрию найти решение этих разногласий как можно быстрее", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции по окончанию встречи глав МИД стран НАТО в пятницу в Брюсселе.

При этом генсек Альянса подчеркнул, что Украина является близким партнером НАТО.

"Украина также является жертвой российской агрессии, незаконной аннексии Крыма и попыток России дестабилизировать ситуацию на востоке страны. Поэтому для нас очень важно выражать солидарность с Украиной", - подчеркнул Й.Столтенберг.

Блокирование официальным Будапештом евроатлантических инициатив Украины началось в конце 2017 года в качестве ответа на принятие закона об образовании, содержащего, в частности, "языковую статью".

28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии 26 сентября заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию. 8 декабря Министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины "Об образовании". В ведомстве заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе "Об общем среднем образовании".

В то же время, заседание комиссии Украина-НАТО, которое должно было состояться 14 или 15 февраля во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса, было заблокировано Венгрией, которая применила право вето. В апреле Венгрия в очередной раз заблокировала заседание комиссии Украина–НАТО на уровне министров иностранных дел.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Венгрия, Генсек НАТО, Йенс Столтенберг, Образовательный закон, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Посол Украины в США раскрыл подробности сотрудничества между странами Геращенко отреагировал на заявления Собчак о намерении поехать в Крым Вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы получает угрозы из РФ

Последние новости

15-летняя украинка собрала полный комплект медалей на Кубке мира в Баку Медики назвали продукты, которые могут вызвать галлюцинации Этот художник превращает персонажей фильмов в мультфильмы и это очень круто (Фото)
Сегодня читают
01 Ученые видели загадочные объекты около Луны
02 Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
03 Москаль заявил, что у РФ не вышло создать на Закарпатье "второй Крым"
04 В Киеве представили уникальный автомобиль Второй мировой (Видео)
05 Сексологи выяснили, почему женщины имитируют оргазм
Новости сегодня
18:55 Повседневная жизнь восточного Кентукки в начале 1960-х годов (Фото)
18:55 Британия, Франция и Германия договорились о новой ядерной сделке с Ираном
18:49 Надаль в 11-й раз завоевал титул в Барселоне
18:47 В Ливии разбился транспортный самолет: есть погибшие
18:42 Вблизи границ Латвии зафиксировали корабли ВМФ России
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Новости: Протесты в Ереване возобновились: активисты перекрывают дороги
В Ереване протестующие перекрывают дороги
Новости: В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
Новости: Диетологи назвали самые эффективные способы очистить организм от токсинов
Диетологи назвали самые эффективные способы очистить организм от токсинов
Добавить комментарий
0