Министры Украины и Чехии провели политические консультации

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и заместитель министра иностранных дел Чехии Якуб Дюрр в пятницу в рамках политических консультаций обсудили весь спектр двусторонних отношений, в том числе перспективу активизации политического диалога на уровне премьер-министров.

"Чешской стороне было предложено активизировать политический диалог на уровне премьер-министров, возобновить межпарламентское сотрудничество и рассмотреть приглашение министру иностранных дел Чешской Республики Мартину Стропницкому посетить Киев и районы Донбасса, близкие к линии разграничения", - сообщила пресс-служба МИД Украины.

Кроме того, украинская сторона выразила благодарность чешским коллегам за поддержку территориальной целостности Украины, в то же время обратив внимание на факт нарушения отдельными чешскими парламентариями украинского законодательства и Резолюции ГА ООН от 27 марта 2014 года в части незаконного посещения АР Крым.