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Министры Украины и Чехии провели политические консультации

Василий Бондар и Якуб Дюрр
20:31 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: mfa.gov.ua

Новости Украины: Заместители глав МИД Украины и Чехии обсудили перспективу активизации диалога на уровне премьер-министров.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и заместитель министра иностранных дел Чехии Якуб Дюрр в пятницу в рамках политических консультаций обсудили весь спектр двусторонних отношений, в том числе перспективу активизации политического диалога на уровне премьер-министров.

"Чешской стороне было предложено активизировать политический диалог на уровне премьер-министров, возобновить межпарламентское сотрудничество и рассмотреть приглашение министру иностранных дел Чешской Республики Мартину Стропницкому посетить Киев и районы Донбасса, близкие к линии разграничения", - сообщила пресс-служба МИД Украины.

Кроме того, украинская сторона выразила благодарность чешским коллегам за поддержку территориальной целостности Украины, в то же время обратив внимание на факт нарушения отдельными чешскими парламентариями украинского законодательства и Резолюции ГА ООН от 27 марта 2014 года в части незаконного посещения АР Крым.

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Новости Украины, Василий Бондарь, МИД Украины, Украина, Чехия, Якуб Дюрр.
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