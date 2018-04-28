Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 29.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
Новости: Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Новости: Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Новости: Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
X

В Киеве проходят обсуждения по утверждению Дня украинской государственности

Украинские флаги
11:20 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Украине проведут общественные обсуждения и круглые столы для утверждения Дня украинской государственности.

Современная Украина является единственной наследницей Киевской Руси, но история ее государственности может достигать и более древних времен, поэтому необходимо провести научное исследование, чтобы на этой основе парламент мог законодательно закрепить День украинской государственности. Об этом шла речь во время круглого стола на тему "Украинская государственность: истоки, становление", который состоялся в редакции газеты "Голос Украины".

Как напомнил главный редактор газеты "Голос Украины" Анатолий Горлов, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив инициировал проведение круглых столов, общественное обсуждение, чтобы выйти на утверждение Дня украинской государственности.

По словам председателя Комитета по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого, парламент готов поддержать эту инициативу, но слово - за историками.

"Мы празднуем 100 лет Украинской революции, провозгласившей государственность Украины. Ныне главное, чтобы мы сами достигли определенного консенсуса и поняли, откуда берет начало украинская государственность, чем была для украинской государственности Киевская Русь, чем было Великое княжество Литовское, чем - Галицко-Волынское княжество. Это вопрос для историков. На подобные вопросы у каждого народа есть ответ, а у украинцев в своем сознании еще ответа нет - откуда началась, как происходила, как переходила из одной юридически-правовой формы в другую украинская государственность. На эти вопросы нужно ответить", - подчеркнул Княжицкий.

Он заверил: если нужно будет политически подтвердить такой исторический и общественный консенсус, то "Верховная Рада будет готова это сделать и должна это сделать".

В то же время кандидат исторических наук, доцент Киевского национального университета имени Т. Шевченко Виктор Короткий отметил, что для решения этого вопроса нужна политическая воля, поскольку ученые уже на большинство вопросов ответили.

Цветущий Киев: на Певческом поле открылась выставка тюльпанов (Фото)

"Не могут ответить на целый ряд вопросов наши юристы - в вопросах государства, государственности путаются, живут или марксистско-ленинскими определениями государства, или определениями столетней давности. Надо четко сформировать новый понятийный аппарат, дать определение, что мы понимаем под понятиями "государство", "государственность", "государственные границы", показать, какие государства могут быть в условиях рабовладельческого, феодального общества, нового времени. И когда будет проведена эта классификация, тогда будет понятно, что у нас задолго до Руси было Антcкое царство", - сказал Короткий.

Главный редактор юридического журнала "Право Украины", доктор юридических наук, профессор, академик НАПрН Украины Александр Святоцкий отметил, что понятие "государственность" в СССР замалчивалось и использовалось исключительно понятие "государство".

"И наша официальная политика не очень часто употребляет понятие "государственность", в лучшем случае рассматривает "государственность" и "государство" как синонимы, как тождественные понятия, хотя они отличаются по содержанию и значению. Ибо под понятием "государство" мы понимаем только организацию политической власти, которая занимается исключительно властными структурами. Понятие "государственность", значительно шире. Государственность является фундаментом, основой государства, а государство является венцом государственности. Если фундамент мощный, крепкий, есть крепкое государство. Слабый фундамент - слабое государство", - сказал Святоцкий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, День украинской государственности, круглые столы, Общественные обсуждения.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Посол Украины в США раскрыл подробности сотрудничества между странами Геращенко отреагировал на заявления Собчак о намерении поехать в Крым Вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы получает угрозы из РФ

Последние новости

Опубликован ролик о начале съемок 3 сезона сериала "Очень странные дела" (Видео) Под Запорожьем машина упала в озеро с обрыва Пустовой претендует на звание MVP чемпионата Испании
Сегодня читают
01 Ученые видели загадочные объекты около Луны
02 Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
03 Москаль заявил, что у РФ не вышло создать на Закарпатье "второй Крым"
04 В Киеве представили уникальный автомобиль Второй мировой (Видео)
05 Сексологи выяснили, почему женщины имитируют оргазм
Новости сегодня
18:42 Вблизи границ Латвии зафиксировали корабли ВМФ России
18:33 Разработчики Disney создали куртку, которая может имитировать объятия (Видео)
18:31 Сутки в АТО: боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ
18:27 Зидан: Бэйл и Бензема остаются в "Реале"
18:21 Смешные и прикольные картинки с подписями для веселого настроения
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Новости: Протесты в Ереване возобновились: активисты перекрывают дороги
В Ереване протестующие перекрывают дороги
Новости: В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
Новости: Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Добавить комментарий
0