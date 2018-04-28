В Киеве проходят обсуждения по утверждению Дня украинской государственности

Современная Украина является единственной наследницей Киевской Руси, но история ее государственности может достигать и более древних времен, поэтому необходимо провести научное исследование, чтобы на этой основе парламент мог законодательно закрепить День украинской государственности. Об этом шла речь во время круглого стола на тему "Украинская государственность: истоки, становление", который состоялся в редакции газеты "Голос Украины".

Как напомнил главный редактор газеты "Голос Украины" Анатолий Горлов, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив инициировал проведение круглых столов, общественное обсуждение, чтобы выйти на утверждение Дня украинской государственности.

По словам председателя Комитета по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого, парламент готов поддержать эту инициативу, но слово - за историками.

"Мы празднуем 100 лет Украинской революции, провозгласившей государственность Украины. Ныне главное, чтобы мы сами достигли определенного консенсуса и поняли, откуда берет начало украинская государственность, чем была для украинской государственности Киевская Русь, чем было Великое княжество Литовское, чем - Галицко-Волынское княжество. Это вопрос для историков. На подобные вопросы у каждого народа есть ответ, а у украинцев в своем сознании еще ответа нет - откуда началась, как происходила, как переходила из одной юридически-правовой формы в другую украинская государственность. На эти вопросы нужно ответить", - подчеркнул Княжицкий.

Он заверил: если нужно будет политически подтвердить такой исторический и общественный консенсус, то "Верховная Рада будет готова это сделать и должна это сделать".

В то же время кандидат исторических наук, доцент Киевского национального университета имени Т. Шевченко Виктор Короткий отметил, что для решения этого вопроса нужна политическая воля, поскольку ученые уже на большинство вопросов ответили.

"Не могут ответить на целый ряд вопросов наши юристы - в вопросах государства, государственности путаются, живут или марксистско-ленинскими определениями государства, или определениями столетней давности. Надо четко сформировать новый понятийный аппарат, дать определение, что мы понимаем под понятиями "государство", "государственность", "государственные границы", показать, какие государства могут быть в условиях рабовладельческого, феодального общества, нового времени. И когда будет проведена эта классификация, тогда будет понятно, что у нас задолго до Руси было Антcкое царство", - сказал Короткий.

Главный редактор юридического журнала "Право Украины", доктор юридических наук, профессор, академик НАПрН Украины Александр Святоцкий отметил, что понятие "государственность" в СССР замалчивалось и использовалось исключительно понятие "государство".

"И наша официальная политика не очень часто употребляет понятие "государственность", в лучшем случае рассматривает "государственность" и "государство" как синонимы, как тождественные понятия, хотя они отличаются по содержанию и значению. Ибо под понятием "государство" мы понимаем только организацию политической власти, которая занимается исключительно властными структурами. Понятие "государственность", значительно шире. Государственность является фундаментом, основой государства, а государство является венцом государственности. Если фундамент мощный, крепкий, есть крепкое государство. Слабый фундамент - слабое государство", - сказал Святоцкий.