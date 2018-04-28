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Выборы в ОТГ: что предлагают для подкупа избирателям

Выборы
12:37 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Наблюдатели Комитета избирателей Украины зафиксировали более 20 фактов подкупа избирателей накануне местных выборов в ОТГ, которые пройдут 29 апреля.

Наблюдатели Комитета избирателей Украины (КИУ) сообщили правоохранителям о более чем 20 фактах подкупа избирателей накануне местных выборов в объединенных территориальных громадах (ОТГ). В ряде случаев правоохранители открыли уголовные производства.

Как говорится в сообщении КИУ на странице в Фейсбуке в субботу, факты подкупа зафиксированы в большинстве объединенных громад, в частности, в Одесской, Волынской, Луганской, Запорожской, Полтавской, Ровенской, Кировоградской и Черновицкой областях.

В Тернопольской, Одесской, Днепропетровской, Волынской и Харьковской областях правоохранители открыли уголовные производства по факту подкупа избирателей. Так, в Одесской области сотрудники прокуратуры выявили факты подкупа в городе Килия (центр Килийской ОТГ). По данным следствия, схема подкупа предусматривала обман избирателей и заключение безвозмездных сделок с кандидатом для проведения агитации, а в результате голосования за определенных лиц - в обмен на денежное вознаграждение (600 грн). 

Раздача товаров и продуктовых наборов зафиксирована в 9 ОТГ (в Запорожской, Волынской, Луганской, Ровенской, Херсонской и Черновицкой областях). В Волынской области кандидаты раздавали избирателями цыплят и комбикорм, в Запорожской - строительные материалы и дрова, в Луганской - медикаменты, в Черновицкой и Ровенской областях - продукты питания и алкогольные напитки, указали в КИУ.

В Украине 29 апреля пройдут первые местные выборы в 40 ОТГ

Глава КИУ Алексей Кошель предполагает, что 90% дел о подкупе избирателей либо не дойдут до суда, либо "развалятся" в процессе рассмотрения.

"Одним из механизмов улучшения ситуации и увеличения количества судебных приговоров в отношении организаторов подкупа может стать принятие правительственного законопроекта, предусматривающего увеличение ответственности за подкуп и предоставление для правоохранителей новых инструментов в борьбе с этим явлением", - считает А.Кошель.

Местные выборы в 40 объединенных громадах пройдут в воскресенье, 29 апреля.

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Новости Украины, Избиратели, Местные выборы в ОТГ, Наблюдатели КИУ, Факты подкупа.
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