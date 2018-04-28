Бочковский намерен добиться принудительного выполнения решения суда

Сергей Бочковский и его адвокаты сегодня начали процедуру принудительного исполнения решения суда о восстановлении в должности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба адвокатской компании, которая представляет интересы Бочковского.

Как заявил адвокат Игорь Федоренко, такая процедура будет начата в связи с тем, что сегодня его клиенту не дали приступить к выполнению должностных обязанностей, что "указывает на нежелание выполнять судебное решение в добровольном порядке и является грубым нарушением трудовых прав Бочковского".

"Поэтому нашим клиентом поданы заявления о возвращении на должность Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и в Кабинет министров Украины. Также подано заявление в суд о получении исполнительного документа для привлечения Государственной исполнительной службы Украины. Ждем добровольного исполнения должностными лицами ГСЧС и КМУ требований закона и решения суда, и готовим документе для подачи в Государственную исполнительную службу и Генеральную прокуратуру Украины по фактам умышленного невыполнения судебного решения", - заявил адвокат.

Как сообщалось, Бочковского и его бывшего первого заместителя Василия Стоецкого задержали 25 марта 2015 года на заседании Кабинета министров. В тот же день правительство освободило их от должностей. Обоим инкриминировали организацию преступных схем по закупке горючего у частных компаний по завышенным ценам.

26 апреля 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил Бочковского в должности председателя ГСЧС. По словам его адвоката Владимира Енича, суд обязал Кабинет министров немедленно восстановить Бочковского в должности главы ведомства.

27 апреля Бочковский в сопровождении адвоката пришел в ГСЧС, но не смог попасть на рабочее место. Адвокат сообщил, что сотрудники службы не допускают Бочковского на место работы.На это представитель кадрового управления заявил, что Бочковского допустят к исполнению своих обязанностей после соответствующего решения правительства.

Адвокат настаивал, что решение суда вступает с момента его оглашения, и поэтому сотрудники ведомства имеют право допустить Бочковского на работу.

В МВД Украины заявили, что обжаловали решение Окружного админсуда Киева о восстановлении Бочковского в должности председателя ГСЧС, а на действия судей Окружного админсуда будет подана жалоба в Высший совет правосудия. В настоящее время ГСЧС возглавляет Николай Чечеткин.