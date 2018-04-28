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Климпуш-Цинцадзе спрогнозировала, когда будут миротворцы на Донбассе

Иванна Климпуш-Цинцадзе
15:03 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Вице-премьер-министр евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила. что миротворческую миссию на Донбассе не разместят до конца года.

Миротворческая миссия на Донбассе не сможет начаться до конца года, ведь для принятия соответствующего решения нужно значительно больше времени. Об этом журналистам сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Я не вижу, каким образом мы могли бы иметь миротворцев на Донбассе до конца этого года. Чисто из-за того, что принятие решения об операции продолжается в течение полугода. Поэтому разговоры о том, что миротворцы могут зайти в течение нескольких месяцев, преждевременны", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Сколько миротворцев нужно на Донбассе: данные Минобороны

Напомним, министр обороны Степан Полторак заявил, что в случае введения международного миротворческого контингента на Донбасс он будет или поддерживать мир, или принуждать к нему, при этом количество личного состава может составлять от 10 до 40 тыс. человек.

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Новости Украины, Донбасс, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Миротворческая миссия, Миротворческая миссия на Донбассе, Размещение.
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