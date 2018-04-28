Вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы получает угрозы из РФ

Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова утверждает, что периодически получает угрозы из России.

"Они периодически (поступают - ред). Как только я что-то скажу в очередной раз неприятное, то они сразу - Messenger покрывается сразу этими всеми (сообщениями с угрозами - ред). Как только немного спокойнее - меньше, но все равно идут", - сказала она в интервью украинской службе "Радио Свобода".

М.Максакова отметила, что имеет постоянный вид на жительство в Украине. "У меня есть постоянный вид на жительство. Это дает возможность всю жизнь прожить в Украине, и через 3 или 4 года это позволяет также получить гражданство Украины", - сказала она.

Говоря о своем бывшем гражданском муже, гражданине РФ Владимире Тюрине, который подозревается в организации убийства Д.Вороненкова, М.Максакова отметила, что лично он не выходил с ней на связь после убийства, но писал смс, к тому же, были сообщения от людей из его окружения. "Пока я не заблокировала всех тех, кто выходил со мной на контакт от него – да, они там писали мне..." – добавила она.

Вдова Д.Вороненкова также положительно оценила работу и отношение к ней украинских следователей: "Когда это всё происходило, я хочу вам сказать, что украинское следствие - это вообще люди, которые, безусловно, очень внимательны, они - потрясающие профессионалы, они очень деликатно отнеслись к моему горю. Они подождали, пока я смогла приходить на допросы".

Как сообщалось, Д.Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице.

У убийцы Д.Вороненкова был сообщник - Ярослав Левенец, с 2012 года - в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Ярослав Тарасенко, он был задержан 16 июля.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в начале сентября 2017 года заявил, что заказчик убийства Д.Вороненкова находится на территории РФ и имеет активные контакты с преступными кругами и спецслужбами.

Позднее стало известно, что в организации убийства Д.Вороненкова подозревается В.Тюрин – бывший гражданский муж М.Максаковой. В октябре ему сообщено о подозрении в организации этого убийства.

По информации следствия, В.Тюрин находится на территории России. В Украине он объявлен в розыск.