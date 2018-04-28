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Геращенко отреагировал на заявления Собчак о намерении поехать в Крым

Антон Геращенко
16:16 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Украины: Народный депутат Украины Антон Геращенко обещает оказать помощь российскому политику Ксении Собчак, если она решит посетить Крым.

Российский политик Ксения Собчак заявила, что якобы не собиралась вчера рейсом "Брюссель- Киев" прилететь в Киев, а затем поехать законным путем в Крым, но если она все-таки решит законно посетить украинский Крым - ей в этом деле могут помочь. Об этом заявил народный депутат Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Есть ложь, есть наглая ложь, а есть заявления Ксении Собчак, что она якобы не собиралась вчера рейсом номер 146 "Брюссель-Киев" прилететь в Киев, а затем поехать законно в Крым... Ксения, врать, да еще публично - плохо. Впрочем, если Ксения Собчак все же решит законным образом посетить украинский Крым - мы ей в этом деле поможем", - отметил Геращенко.

При этом он обнародовал детали расследования волонтеров центра "Миротворец", где, в частности, указано, что Собчак "все же собиралась ехать в Крым через Киев и Херсон, а в последний момент ей стремно стало и билеты были сданы".

Собчак попала в базу "Миротворца"

Ранее издание "Криминформ" со ссылкой на источник сообщило, что Ксения Собчак 28 апреля приедет в аннексированный Крым для участия в бизнес-тренинге.

Собчак уже собиралась посетить Крым перед выборами президента РФ. Она обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал это "политической шизофренией".

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Новости Украины, Антон Геращенко, Ксения Собчак, Оккупированный Крым, Поездка, Помощь, Посещение.
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