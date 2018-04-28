Геращенко отреагировал на заявления Собчак о намерении поехать в Крым

Российский политик Ксения Собчак заявила, что якобы не собиралась вчера рейсом "Брюссель- Киев" прилететь в Киев, а затем поехать законным путем в Крым, но если она все-таки решит законно посетить украинский Крым - ей в этом деле могут помочь. Об этом заявил народный депутат Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Есть ложь, есть наглая ложь, а есть заявления Ксении Собчак, что она якобы не собиралась вчера рейсом номер 146 "Брюссель-Киев" прилететь в Киев, а затем поехать законно в Крым... Ксения, врать, да еще публично - плохо. Впрочем, если Ксения Собчак все же решит законным образом посетить украинский Крым - мы ей в этом деле поможем", - отметил Геращенко.

При этом он обнародовал детали расследования волонтеров центра "Миротворец", где, в частности, указано, что Собчак "все же собиралась ехать в Крым через Киев и Херсон, а в последний момент ей стремно стало и билеты были сданы".

Ранее издание "Криминформ" со ссылкой на источник сообщило, что Ксения Собчак 28 апреля приедет в аннексированный Крым для участия в бизнес-тренинге.

Собчак уже собиралась посетить Крым перед выборами президента РФ. Она обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал это "политической шизофренией".