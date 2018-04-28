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Посол Украины в США раскрыл подробности сотрудничества между странами

Украина и США
21:06 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Украина и США вышли на новый уровень военно-технического сотрудничества, считает посол Украины в США Валерий Чалый.

Развитие взаимодействия между Украиной и США в сфере военной помощи и безопасности перешло на "принципиально новый" уровень сотрудничества, начиная от поставок снайперских систем, до безопасности на море и в воздухе.

Такое убеждение выразил посол Украины в США Валерий Чалый в интервью онлайн-изданию Rubryka.com.

"В военно-технической сфере имеем принципиально новый уровень сотрудничества. Мы получаем уже достаточно долго мощные снайперские системы. Следующий этап нашего взаимодействия и помощи - это безопасность морского пространства и воздуха", - отметил Чалый.

В этой связи он проинформировал, что в последнее время были проведены встречи с руководителями всех видов войск и береговой охраны США. "Нам есть много о чем говорить. Особый вес имеют встречи и консультации между Пентагоном и нашим Министерством обороны", - подчеркнул Чалый.

Он отметил, что нынешние темпы двустороннего сотрудничества намного выше, чем в 2015 году. "Да, мы получали беспилотники, противоминометные, противобатарейные радары, средства защищенной коммуникации, за что очень благодарны. Однако, даже при наличии политической свободы, мы достаточно долго ожидали фактического направления военной техники и вооружений", - отметил он. Сейчас, по словам Чалого, этот вопрос решен, и к тому же, оформление экспортных разрешений в США проходит значительно быстрее.

Чалый также акцентировал внимание, что в проекте США на 2019 год заложена увеличенная смета на программы помощи в сфере безопасности и оборонной для Украины. "Это мощный сигнал, что Соединенные Штаты стоят рядом с Украиной, будут продолжать тренировку наших Вооруженных сил, обеспечение их соответствующим оборудованием, в том числе летальным оборонным оружием", - отметил дипломат.

Посол также выразил убеждение, что американская сторона также "во многом выигрывает" от такого сотрудничества. "Программы тренировки являются взаимовыгодными, происходит ознакомление Национальной гвардии США с опытом гибридной войны. И на будущее это закладывает хороший фундамент для нашего стратегического партнерства", - рассказал посол Украины в США.

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