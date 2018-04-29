В Молдове обсудили вопросы сохранения украинского языка

Международный "круглый стол" "Родной язык как гарант сохранения национальной идентичности в полиэтничном обществе" прошел в Украинском доме Общества украинцев Молдовы "Заповит-Mostenire" в городе Бельцы.

"Безусловно, мы стараемся сделать все, чтобы сохранить культуру, идентичность и национальную самобытность украинцев. Мне, как человеку, который координирует работу с национальными меньшинствами, приходится очень много работать в этом направлении. Конечно, в один день все не исправить, однако мы будем стремиться оказать любую помощь", - отметил присутствовавший на конференции заместитель председателя парламента Молдовы Вадим Витюк.

Он напомнил присутствующим, что как коренной бельчанин (родом из села Шафран), никогда не отделял себя от проблем, с которыми сталкиваются украинцы севере Молдовы.

Приветственное послание участникам "круглого стола" от имени Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина зачитала первый секретарь посольства Алла Отверченко.

"Значение и важность сохранения родного языка как главного признака нации, как залога сохранения национальной идентичности трудно переоценить. Эта тема во все времена остается актуальной. Язык – это тот фундамент, та почва, на которой строится нация", - подчеркнул в своем обращении дипломат.

Участники конференции с тревогой говорили о том, что в последние годы наблюдается уменьшение количества лицеев, школ и детских садов, где украинский язык преподается как предмет или является языком обучения в местах компактного проживания украинцев. Участники "круглого стола" приводили конкретные примеры, подтверждающие данную тенденцию.

Доктор наук, преподаватель кафедры Бельцкого университета Марина Туницкая доложила о ситуации с подготовкой преподавателей украинского языка.

С анализом развития украинского языка и украинских школ на севере Молдовы, где в большинстве проживают украинцы, выступил историк из Черновцов Александр Руснак.

В дебатах приняли участие Людмила Чолану (инициатор проведения конференции, Бельцкий университет), Василий Панчук (экс-мэр Бельц и бывший депутат парламента Молдовы), преподаватели украинского языка и литературы, известные ученые-украинисты из Молдовы и Украины, представители творческой интеллигенции и общественных организаций, аккредитованные в Молдове украинские дипломаты, журналисты.

Организаторами "круглого стола" выступили Общество украинцев Молдовы "Заповит", Центр Украинского языка и культуры Бельцкого государственного университета имени Алеку Руссо, Черновицкая областная общественная организация "Институт Бессарабии", Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, Общественная организация "Институт демократизации и развития" при поддержке Посольства Украины в Молдове и Консульства Украины в городе Бельцы.