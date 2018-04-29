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Зубко: Сегодня в 40 объединенных громадах пройдут выборы

Выборы в ОТГ
09:47 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Вице-премьер-министр Геннадий Зубко сообщил, что сегодня, 29 апреля, пройдут первые выборы депутатов в 40 объединенных территориальных громадах.

В воскресенье, 29 апреля, в 40 объединенных территориальных громадах (ОТГ) – 4 городских, 14 поселковых, 22 сельских ОТГ в 17 областях Украины состоятся первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, напомнил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Время выбирать новых лидеров новой системы управления страной, которые готовы собственноручно менять на своих территориях жизнь к лучшему и творить. Поздравляю с Днем рождения 40 объединенных общин, в которых сегодня проходят первые выборы", – написал он на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.

В частности, в Винницкой обл. такие выборы пройдут в 1 объединенной территориальной общине, в Волынской обл. - в 1 ОТГ, в Днепропетровской обл. - в 4 ОТГ, в Донецкой обл. - в 1 ОТГ, в Запорожской обл. - в 7 ОТГ, в Ивано-Франковский обл. - в 2 ОТГ, в Кировоградской обл. - в 3 ОТГ, в Луганской обл. - в 1 ОТГ, в Одесской обл. - в 3 ОТГ, в Полтавской обл. - в 2 ОТГ, в Ровенской обл. - в 3 ОТГ, в Сумской обл. - в 1 ОТГ, в Тернопольской обл. - в 2 ОТГ, в Харьковской обл. - в 4 ОТГ, в Херсонской обл. - в 1 ОТГ, В Хмельницкой обл. - в 2 ОТГ, в Черновицкой обл. - в 2 ОТГ.

"Символы изменений - современные новые школы, детсады, амбулатории, дома культуры, дороги ... Возможно, для большинства это просто слова, но для жителей новых общин это новая точка отсчета, новые финансовые возможности, совсем другой подход к планированию и управлению, верный путь к развитию", - отметил Г.Зубко.

В состав этих 40 ОТГ вошли 133 местных совета, в том числе 4 городских, 16 поселковых и 113 сельских.

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Кроме того, 29 апреля состоятся еще и дополнительные выборы депутатов в общинах, присоединенных к ОТГ. В частности, в Житомирской обл. такие выборы пройдут в 2 поселковых советах, в Запорожской обл. - в 1 сельскому совету, в Харьковской обл. - в 1 поселковом совете, в Черновицкой обл. - 1 поселковом совете.

"После проведения выборов 29 апреля в целом в Украине будет создано 705 ОТГ", – резюмировал Г.Зубко.

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Новости Украины, Выборы в ОТГ, Выборы депутатов в ОТГ, Геннадий Зубко, Голосование.
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