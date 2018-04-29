Климкин начал официальный визит в Египет: что будут обсуждать

29 апреля начался официальный визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Арабскую Республику Египет, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в воскресенье.

"В ходе визита будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций", - говорится в сообщении.

Как ожидается, П.Климкин встретится с представителями украинской общины Египта, а также даст ряд интервью ведущим египетским СМИ.

Визит происходит по приглашению МИД Египта, о чем шла речь, в частности, во время встречи министров иностранных дел двух стран в Нью-Йорке 19 сентября 2017 года.

Последний визит министра иностранных дел Украины в Египет состоялся в 2005 году, визит Министра иностранных дел Египта в Украину - в 2010 году.