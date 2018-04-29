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Климкин начал официальный визит в Египет: что будут обсуждать

Павел Климкин
15:57 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Египте обсудит актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

29 апреля начался официальный визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Арабскую Республику Египет, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в воскресенье.

"В ходе визита будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций", - говорится в сообщении.

Как ожидается, П.Климкин встретится с представителями украинской общины Египта, а также даст ряд интервью ведущим египетским СМИ.

Климкин обещает международные суды по делам об обысках в оккупированном Крыму

Визит происходит по приглашению МИД Египта, о чем шла речь, в частности, во время встречи министров иностранных дел двух стран в Нью-Йорке 19 сентября 2017 года.

Последний визит министра иностранных дел Украины в Египет состоялся в 2005 году, визит Министра иностранных дел Египта в Украину - в 2010 году.

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Все по теме:

Новости Украины, Гуманитарная сфера, Сотрудничество, Торгово-экономическая сфера, Украина и Египет.
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