Климкин начал официальный визит в Египет: что будут обсуждать
Новости Украины: Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Египте обсудит актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
29 апреля начался официальный визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Арабскую Республику Египет, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в воскресенье.
"В ходе визита будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций", - говорится в сообщении.
Как ожидается, П.Климкин встретится с представителями украинской общины Египта, а также даст ряд интервью ведущим египетским СМИ.
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Визит происходит по приглашению МИД Египта, о чем шла речь, в частности, во время встречи министров иностранных дел двух стран в Нью-Йорке 19 сентября 2017 года.
Последний визит министра иностранных дел Украины в Египет состоялся в 2005 году, визит Министра иностранных дел Египта в Украину - в 2010 году.