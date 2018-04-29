Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 30.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко назначил ответственного за наступление России на Украину
Порошенко назначил ответственного за наступление России на Украину
Новости: Макрон провел телефонный разговор с Путиным
Макрон провел телефонный разговор с Путиным
Новости: Кто рассудит ответные полуфиналы Лиги чемпионов
Кто рассудит ответные полуфиналы Лиги чемпионов
Новости: На Землю надвигается магнитная буря
На Землю надвигается магнитная буря
X

КИУ: на Луганщине зафиксировали подвоз избирателей к участкам

Выборы
19:43 Вс, 29 Апрель 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости Украины: На Луганщине в Лозно-Александровской объединенной громаде зафиксирован подвоз избирателей на участки от имени партий "За жизнь" и Радикальной партии Олега Ляшко.

Наблюдатели КИУ продолжают фиксировать нарушения на первых местных выборах в объединенных громадах.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины на своей странице в Facebook.

"На Луганщине в Лозно-Александровской объединенной громаде зафиксирован подвоз избирателей на участки от имени партий "При жизни" и Радикальной партии Олега Ляшко", - идет речь в сообщении.

Кроме того, по данным КИУ на участке № 440094 в Лозно-Александровке не хватает бланков протоколов про подсчет голосов для передачи их наблюдателям.

Наблюдатели КИУ также сообщили, что на Одещине (Окнянская ОТГ) члены избирательной комиссии прервали процесс голосования местных жителей, голосующих дома, и отправились на обеденный перерыв.

"Как объяснили члены комиссии, на участке № 510581 уже проголосовали две трети избирателей, которые голосуют по месту жительства, а потому было принято решение продолжить процесс голосования остальных жителей после обеденного перерыва", - объясняют наблюдатели.

Отмечается, что часть субъектов избирательного процесса, которые находятся на участке, требует от УИК продолжения голосования для людей, которые голосуют по месту пребывания, а другая часть - против. В данный момент комиссия ожидает разъяснений от ТИК и куратора ЦИК относительно ситуации, которая сложилась.

"Формально такие действия членов комиссии являются нарушением, поскольку по Закону "О местных выборах" (п.1 ст.77) процесс голосования должен быть непрерывным и не предусматривает остановок", - сообщают в КИУ.

Наблюдателе КИУ также фиксируют аномально высокую явку на выборах старосты в Нижнедуванской ОТГ Луганщины. По состоянию на 12 часов там уже проголосовало более 50% избирателей - 317 из 616. Это при том, что 90 избирателей внесены в список для голосования по месту пребывания.

Как сообщалось, в воскресенье, 29 апреля, в 40 объединенных территориальных громадах (ОТГ) в 17 областях Украины проходят первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей.

В состав этих 40 ОТГ вошли 133 местных совета (городских - 4, поселковых - 16, сельских - 113).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Выборы в ОТГ, КИУ, Луганская область, Местные выборы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Москаль заявил, что у РФ не вышло создать на Закарпатье "второй Крым" Климкин начал официальный визит в Египет: что будут обсуждать Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения

Последние новости

Фотограф показала, как изменилась жизнь американцев с 1997 года (Фото) НБА. Лучшие моменты 29 апреля (Видео) ЕС осуждает нарушения прав Абдуллаева, умирающего в крымской тюрьме
Сегодня читают
01 Как в Баку звучал гимн в честь 15-летней украинской гимнастки (Видео)
02 Трагедия в Великобритании: умер двухлетний Альфи Эванс
03 В Польше утонули братья-близнецы из Украины
04 Все действия Ярмоленко в матче с "Вердером" (Видео)
05 Футболист показал судье желтую карточку за симуляцию (Видео)
Новости сегодня
18:40 Пристань - город, в котором проживает один житель (Фото)
18:38 ЕС готовит санкции против организаторов выборов в Крыму
18:26 Владимир Кличко и Энтони Джошуа встретились через год после боя (Видео)
18:22 Дочь Синди Кроуфорд поделилась в Instagram снимками с отдыха
18:18 На Трухановом острове в Киеве масштабный пожар
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Супрун рассказала, нужно ли делать прививки во время беременности
Супрун рассказала о прививках при беременности
Новости: Синоптик спрогнозировала, когда летняя жара пойдет на спад
Синоптик спрогнозировала, когда летняя жара спадет
Новости: Митинги в Москве завершились: озвучены требования активистов
Митинги в Москве завершились: озвучены требования
Новости: Евровидение 2018: Melovin представил клип на конкурсную песню "Under The Ladder" (Видео)
Евровидение 2018: Melovin представил клип на конкурсную песню "Under The Ladder" (Видео)
Добавить комментарий
0