КИУ: на Луганщине зафиксировали подвоз избирателей к участкам

Наблюдатели КИУ продолжают фиксировать нарушения на первых местных выборах в объединенных громадах.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины на своей странице в Facebook.

"На Луганщине в Лозно-Александровской объединенной громаде зафиксирован подвоз избирателей на участки от имени партий "При жизни" и Радикальной партии Олега Ляшко", - идет речь в сообщении.

Кроме того, по данным КИУ на участке № 440094 в Лозно-Александровке не хватает бланков протоколов про подсчет голосов для передачи их наблюдателям.

Наблюдатели КИУ также сообщили, что на Одещине (Окнянская ОТГ) члены избирательной комиссии прервали процесс голосования местных жителей, голосующих дома, и отправились на обеденный перерыв.

"Как объяснили члены комиссии, на участке № 510581 уже проголосовали две трети избирателей, которые голосуют по месту жительства, а потому было принято решение продолжить процесс голосования остальных жителей после обеденного перерыва", - объясняют наблюдатели.

Отмечается, что часть субъектов избирательного процесса, которые находятся на участке, требует от УИК продолжения голосования для людей, которые голосуют по месту пребывания, а другая часть - против. В данный момент комиссия ожидает разъяснений от ТИК и куратора ЦИК относительно ситуации, которая сложилась.

"Формально такие действия членов комиссии являются нарушением, поскольку по Закону "О местных выборах" (п.1 ст.77) процесс голосования должен быть непрерывным и не предусматривает остановок", - сообщают в КИУ.

Наблюдателе КИУ также фиксируют аномально высокую явку на выборах старосты в Нижнедуванской ОТГ Луганщины. По состоянию на 12 часов там уже проголосовало более 50% избирателей - 317 из 616. Это при том, что 90 избирателей внесены в список для голосования по месту пребывания.

Как сообщалось, в воскресенье, 29 апреля, в 40 объединенных территориальных громадах (ОТГ) в 17 областях Украины проходят первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей.

В состав этих 40 ОТГ вошли 133 местных совета (городских - 4, поселковых - 16, сельских - 113).