Гройсман отметил достижения киевских школьников
Новости Украины: Столичные школьники создали "вечные" блокнот и карандаш, представив проект на конференции iForum.
Киевские школьники представили на конференции iForum "вечные" блокнот и карандаш и планируют продавать свое изобретение за рубежом.
Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман написал в Facebook.
"Горжусь украинской молодежью! Киевские школьники создали вечный блокнот и вечный карандаш - Nuka. Свой стартап они презентовали в столице на конференции iForum и уже планируют продавать свое изобретение за рубежом. 11-классники Катя и Никита экстерном проходят школьную программу, при этом имеют хорошие оценки и собственное дело в 16 лет", - отметил он.
Премьер-министр также разместил на своей странице видеоролик с презентацией изобретений школьников.
Блокнот - из синтетического бумаги из пластмассы, он водонепроницаемый. В нем можно писать обычной ручкой, а потом побрызгать антисептиком для рук и вытереть надпись.
Карандаш изготовили из сплава 5 металлов. Секрет карандаша в процессе окисления, он рисует как обычным карандаш легко стирается ластиком.