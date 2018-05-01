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Гройсман отметил достижения киевских школьников

Владимир Гройсман
13:19 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Столичные школьники создали "вечные" блокнот и карандаш, представив проект на конференции iForum.

Киевские школьники представили на конференции iForum "вечные" блокнот и карандаш и планируют продавать свое изобретение за рубежом.

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман написал в Facebook.

"Горжусь украинской молодежью! Киевские школьники создали вечный блокнот и вечный карандаш - Nuka. Свой стартап они презентовали в столице на конференции iForum и уже планируют продавать свое изобретение за рубежом. 11-классники Катя и Никита экстерном проходят школьную программу, при этом имеют хорошие оценки и собственное дело в 16 лет", - отметил он.

Премьер-министр также разместил на своей странице видеоролик с презентацией изобретений школьников.

Блокнот - из синтетического бумаги из пластмассы, он водонепроницаемый. В нем можно писать обычной ручкой, а потом побрызгать антисептиком для рук и вытереть надпись.

Карандаш изготовили из сплава 5 металлов. Секрет карандаша в процессе окисления, он рисует как обычным карандаш легко стирается ластиком.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, Киевские школьники, Стартап, Украина.
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