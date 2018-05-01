Украина в ООН призвала Россию немедленно освободить Сущенко

Украина выступила в ООН с требованием к России немедленно освободить журналиста Романа Сущенко, прекратить преследование представителей медиа и активистов в оккупированном Крыму, а также положить конец государственной пропаганде и подстрекательству ненависти.

Об этом заявил на заседании Комитета ООН по вопросам информации во вторник первый секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Преследование украинских журналистов - это тактика войны, которую Россия применяет против моей страны. Прежде всего, мы в очередной раз осуждаем жестокое преследование украинского журналиста Романа Сущенко в Москве, который был брошен за решетку в 2016 году по сфабрикованным обвинениям. Мы требуем от России немедленного освобождения господина Сущенко", - заявил представитель Украины.

Он также напомнил о давлении на представителей СМИ и активистов в Крыму, которые выражают убеждения, отличающиеся от позиции оккупационной российской власти на полуострове.

Кроме того, украинский дипломат выразил глубокое беспокойство "масштабной кампанией пропаганды и подстрекательства ненависти к Украине и украинцам, которую проводят российские государственные СМИ и общественные деятели". Он подчеркнул, что Россия использует СМИ как инструмент влияния на ситуацию в оккупированном Крыму и на востоке Украины.

В этой связи Николенко напомнил, что главред российского государственного пропагандистского телеканала RT Маргарита Симонян ещё в 2011 году сравнила иновещание России за рубежом с ролью министерства обороны. Тогда Симонян подчеркнула: "Когда нет войны - вам это не нужно, однако когда война начинается - это важно. Но ты не можешь создать армию за неделю до начала войны".

Как подчеркнул представитель Украины, это объясняет, почему такое гибридное наступление с использованием государственных СМИ является прямой угрозой для национальной безопасности суверенных государств, а также для ценностей Организации Объединенных Наций.