Нападение на Найема: один из злоумышленников сбежал в Баку

Народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенка) Мустафа Найем во вторник вечером заявил, что один из дорожных хулиганов, который участвовал в нападении на него, сумел покинуть Украину и улетел в Баку.

"Адреса регистрации подозреваемого полиции были известны, самого злоумышленника уже идентифицировали и обещали найти, но только что выяснилось, что он скрылся и успел улететь в Баку рейсом из Борисполя", – написал М.Найем на своей странице в Facebook вечером 1 мая.

По его словам, автомобиль BMW (АА 9559 МІ), на котором он приехал, операция "перехват" не зафиксировала и до сих пор нигде не выявила.

"Хотя все происходило в одно и то же время и вторую машину нашли. Видео отслеживания автомобиля у следствия нет, и оно не запрашивалось. Помимо этого сам автомобиль был объявлен в розыск с большим опозданием", - резюмировал нардеп.

М.Найем также отметил, что подозреваемым предъявили подозрение по ст.296 Уголовного кодекса Украины.

"Хотя – подчёркиваю – изначально все четверо проходили по ст.122 (умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести), поскольку эпизодов избиения было два и участие в них принимали несколько человек", – подчеркнул он.

М.Найем добавил, что следствие "до сих пор не обратилось в суд по проведению мне судебно-медицинской экспертизы и доступу к материалам медицинского обследования".

"Без этих обращений и экспертиз материалы для передачи дела в суд будут неполными. При этом нам подтвердили, что дежурные судьи Шевченковского суда сегодня (1 мая – ИФ) были на рабочем месте", – написал он.

"Я знаю, что на нескольких людей в разных структурах уже вышли с предложением договориться – дело замять, задержанных отпустить и спустить на тормоза. Я искренне надеюсь, что и следователи и прокуратура сейчас играют на стороне закона, а не на стороне договаривающихся", – подытожил политик.

Как сообщалось, киевская местная прокуратура №10 объявила подозрения злоумышленникам, причастным к хулиганским действиям и нанесению телесных повреждений народному депутату Украины М.Найему (фракция "Блок Петра Порошенко") возле Бессарабского рынка в минувший понедельник.

"В настоящее время трое участников конфликта, причастных к нападению на депутата и его избиению, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Это мужчины 1999 и 1996 г.р. Двое из них имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании свидетельств о временном проживании, еще один - граждан Украины".

Задержанным объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК Украины.

"Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - добавили в столичной прокуратуре.

Также в информации отмечается, что автомобиль "Мерседес Геленваген", на котором перемещались злоумышленники, изъят и помещен на штрафплощадку.

"Кроме того, заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно нанес депутату удар в лицо, причинив последнему телесные повреждения средней степени тяжести. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.296 УК Украины и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. Принимаются меры по установлению его местонахождения и объявления в розыск", - добавили в пресс-службе прокуратуры города Киева.