Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 02.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Пожар в небоскребе Сан-Паулу: Число пропавших без вести может достичь 45 человек
Пожар в небоскребе Сан-Паулу: Число пропавших без вести может достичь 45 человек
Новости: Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом на границе Южной и Северной Корей
Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом на границе Южной и Северной Корей
Новости: Игрок "Барселоны" едва не выпал из автобуса во время чемпионского парада команды (Видео)
Игрок "Барселоны" едва не выпал из автобуса во время чемпионского парада команды (Видео)
Новости: Facebook введет функцию для знакомств и встреч с новыми людьми
Facebook введет функцию для знакомств и встреч с новыми людьми
X

Нападение на Найема: один из злоумышленников сбежал в Баку

Мустафа Найем
21:08 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Нардеп Мустафа Найем заявляет, что один из участников конфликта, который не был задержан полицией накануне вылетел из Украины в Баку.

Народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенка) Мустафа Найем во вторник вечером заявил, что один из дорожных хулиганов, который участвовал в нападении на него, сумел покинуть Украину и улетел в Баку.

"Адреса регистрации подозреваемого полиции были известны, самого злоумышленника уже идентифицировали и обещали найти, но только что выяснилось, что он скрылся и успел улететь в Баку рейсом из Борисполя", – написал М.Найем на своей странице в Facebook вечером 1 мая.

По его словам, автомобиль BMW (АА 9559 МІ), на котором он приехал, операция "перехват" не зафиксировала и до сих пор нигде не выявила.

"Хотя все происходило в одно и то же время и вторую машину нашли. Видео отслеживания автомобиля у следствия нет, и оно не запрашивалось. Помимо этого сам автомобиль был объявлен в розыск с большим опозданием", - резюмировал нардеп.

М.Найем также отметил, что подозреваемым предъявили подозрение по ст.296 Уголовного кодекса Украины.

"Хотя – подчёркиваю – изначально все четверо проходили по ст.122 (умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести), поскольку эпизодов избиения было два и участие в них принимали несколько человек", – подчеркнул он.

М.Найем добавил, что следствие "до сих пор не обратилось в суд по проведению мне судебно-медицинской экспертизы и доступу к материалам медицинского обследования".

"Без этих обращений и экспертиз материалы для передачи дела в суд будут неполными. При этом нам подтвердили, что дежурные судьи Шевченковского суда сегодня (1 мая – ИФ) были на рабочем месте", – написал он.

"Я знаю, что на нескольких людей в разных структурах уже вышли с предложением договориться – дело замять, задержанных отпустить и спустить на тормоза. Я искренне надеюсь, что и следователи и прокуратура сейчас играют на стороне закона, а не на стороне договаривающихся", – подытожил политик.

Как сообщалось, киевская местная прокуратура №10 объявила подозрения злоумышленникам, причастным к хулиганским действиям и нанесению телесных повреждений народному депутату Украины М.Найему (фракция "Блок Петра Порошенко") возле Бессарабского рынка в минувший понедельник.

"В настоящее время трое участников конфликта, причастных к нападению на депутата и его избиению, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Это мужчины 1999 и 1996 г.р. Двое из них имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании свидетельств о временном проживании, еще один - граждан Украины".

Задержанным объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК Украины.

"Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - добавили в столичной прокуратуре.

Также в информации отмечается, что автомобиль "Мерседес Геленваген", на котором перемещались злоумышленники, изъят и помещен на штрафплощадку.

"Кроме того, заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно нанес депутату удар в лицо, причинив последнему телесные повреждения средней степени тяжести. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.296 УК Украины и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. Принимаются меры по установлению его местонахождения и объявления в розыск", - добавили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Баку, Депутат, Мустафа Найем, Нападение на Наейма.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Визит Климкина в Египет: результаты встреч с дипломатами Посол Украины в США прокомментировал предоставление Javelin Трамп: США больше не хотят быть "мировым полицейским"

Последние новости

Новообнаруженное мегаскопление может стать самым массивным объектом Вселенной Грымчак: США и Франция готовы финансировать миротворческую миссию на Донбассе Беспорядки во Франции: 200 человек задержано
Сегодня читают
01 Реал 2:2 Бавария обзор голов
02 Полуфиналист Лиги Европы отказался ехать на ЧМ в Россию
03 "Реал" - первый финалист Лиги чемпионов
04 Медики рассказали, почему вредно питаться в кафе и ресторанах
05 Американские ученые хотят "воскресить" мамонта
Новости сегодня
06:00 В Запорожской области задержали мужчину за ложное сообщение о "минировании"
05:31 Очки виртуальной реальности от Facebook поступили в продажу
05:23 С 1 мая на столичном Подоле изменят схему проезда транспорта
05:18 В среду, в связи с ремонтом дорог, в Киеве ограничат движение
04:45 Прокачали свои тачки: Странный тюнинг от любителей выделиться из толпы (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Макрон пообещал наказать всех причастных к погромам на майских протестах
Макрон пообещал наказать всех причастных к погромам на майских протестах
Новости: Закрытие ядерного полигона в КНДР: ООН готова выступать в качестве наблюдателя
Закрытие ядерного полигона в КНДР: ООН готова выступать в качестве наблюдателя
Новости: Искусственный интеллект будет тренировать солдат США
Искусственный интеллект будет тренировать солдат США
Новости: Как живет богатая молодежь ЮАР (Фото)
Как живет богатая молодежь ЮАР (Фото)
Добавить комментарий
0