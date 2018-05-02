Посол Украины при ЕС инициирует санкции против окружения Путина

Евросоюз должен расширить персональные санкции наподобие "списка Магнитского" против приближенных к руководству Кремля лиц.

Об этом заявил представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий на международной конференции "Цена российской агрессии в Украине: свидетельства похищений, пыток и убийств" в среду в Европарламенте, сообщает корреспондент в Брюсселе.

"Украина убеждена, что существующие санкции против России создают необходимое давление для того, чтобы убедить нашего большого соседа в том, что ценности - это не то, чтобы иметь большую территорию за счет тысяч смертей украинцев. Мы глубоко убеждены, что масштабные нарушения прав человека против граждан Украины, включая похищения, пытки, убийства, незаконные заключения на оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму, должны иметь последствия в решениях Евросоюза", - отметил Точицкий.

Посол подчеркнул, что речь идет о так называемом европейском санкционном "списке Магнитского", к внедрению которого недавно призвала группа депутатов Европарламента.

Точицкий также отметил, что сегодня Украина и украинцы защищают не только собственную свободу, но и безопасность, ценности и свободу всего Европейского Союза.