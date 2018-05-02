Избиение Найема: в розыск объявлен четвертый подозреваемый

Шевченковское управление полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве объявило в розыск Магомеда-Амина Саитова – одного из подозреваемых в нападении на народного депутата Украины Мустафу Найема в центре Киева.

Соответствующие данные (фото отсутствует) размещены на сайте МВД Украины в рубрике "Розыск" (Лица, которые скрываются от органов власти).

Согласно информации о разыскиваемом, Магомед-Амин Абубакарович Саитов, 1989 года рождения, с 1 мая текущего года скрывается от органов досудебного расследования (место исчезновения – Киев).

Он подозревается по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, осуществленное группой лиц) и ч. 1 ст. 122 (умышленное телесное повреждение средней тяжести). Мера пресечения в отношении него не избиралась.

Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко в среду на своей странице в Фейсбуке изложил хронологию событий и предположил, что М.Саитов будет также объявлен в розыск по линии Интерпола.

"Саитов Магомет Абубакарович, 26.05.1989 г.р., будет объявлен полицией в международный розыск через Интерпол. У него есть выбор - или всю жизнь жить в странах, которые его не выдадут Украине… Или сдаться властям Украины, попросить прощения и примириться с потерпевшим Мустафой Найемом, компенсировать ему моральный и материальный ущерб и в таком случае получить в приговоре суда минимальное наказание при согласии потерпевшего", - считает А.Геращенко.

Как сообщалось, нардеп М.Найем в результате произошедшего вечером 30 апреля конфликта на дороге в центре Киева подвергся нападению группы неизвестных и в настоящее время находится в больнице, его прооперировали.

Полиция Киева изначально квалифицировала событие, во время которого М.Найем получил телесные повреждения, как хулиганство. Трое активных участников инцидента были доставлены в управление полиции, еще одного – разыскивают.

Позднее полиция Киева открыла уголовное производство по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени" УК Украины (ч. 1 ст. 122).

1 мая Киевская местная прокуратура №10 объявила подозрения причастным к хулиганским действиям и нанесению телесных повреждений М.Найему. "Трое участников конфликта, причастных к нападению на депутата и его избиению, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Это мужчины 1999 и 1996 г.р. Двое из них имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании свидетельств о временном проживании, еще один - гражданин Украины", - сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Кроме того, заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно нанес депутату удар в лицо, причинив последнему телесные повреждения средней степени тяжести.

Вечером М.Найем сообщил, что один из напавших на него покинул Украину и улетел в Баку (Азербайджан).

В свою очередь, пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что этот злоумышленник пересек государственную границу и на самолете рейсом "Киев – Баку" покинул территорию Украины спустя 2 часа после инцидента.