СНБО сегодня рассмотрит новые санкции против России

Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду рассмотрит предложения по санкциям против Российской Федерации, аналогичных введенным Соединенными Штатами Америки и европейскими странами.

"Заседание состоится сегодня во второй половине дня", - сообщили в администрации президента Украины в среду.

Как сообщили агентству, начало заседания СНБО запланировано на 17.00.

Как ранее сообщалось, президент Украины Петр Порошенко поручил правительству и СНБО Украины подготовить ограничительные меры в отношении РФ и синхронизировать их с санкциями США и европейскими странами.

В свою очередь секретарь СНБО А.Турчинов 13 апреля заявлял, что в течение недели состоится заседание СНБО, которое рассмотрит данный вопрос. "По поручению президента на следующей неделе состоится Совет национальной безопасности и обороны, где будут продлены санкции, которые существуют сегодня против РФ, и продублированы санкции, которые приняли Соединенные Штаты и другие, европейские, страны", - заявил А.Турчинов, выступая на XI Киевском форуме по безопасности.

Как сообщалось, 6 апреля Минфин США объявил о том, что после консультаций с госдепартаментом американская администрация ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.