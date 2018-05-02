Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 02.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Украина выходит из состава координационных органов СНГ
Порошенко: Украина выходит из состава координационных органов СНГ
Новости: Порошенко встретился с помощником госсекретаря США
Порошенко встретился с помощником госсекретаря США
Новости: Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легендарного футболиста (Фото)
Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легенды
Новости: Сегодня ночью в Украине выстоится парад планет
Сегодня ночью в Украине выстоится парад планет
X

СНБО сегодня рассмотрит новые санкции против России

Заседание СНБО
14:44 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет в среду заседание, на котором рассмотрит вопрос введения новых санкций против России.

Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду рассмотрит предложения по санкциям против Российской Федерации, аналогичных введенным Соединенными Штатами Америки и европейскими странами.

"Заседание состоится сегодня во второй половине дня", - сообщили  в администрации президента Украины в среду.

Как сообщили агентству, начало заседания СНБО запланировано на 17.00.

Как ранее сообщалось, президент Украины Петр Порошенко поручил правительству и СНБО Украины подготовить ограничительные меры в отношении РФ и синхронизировать их с санкциями США и европейскими странами.

В свою очередь секретарь СНБО А.Турчинов 13 апреля заявлял, что в течение недели состоится заседание СНБО, которое рассмотрит данный вопрос. "По поручению президента на следующей неделе состоится Совет национальной безопасности и обороны, где будут продлены санкции, которые существуют сегодня против РФ, и продублированы санкции, которые приняли Соединенные Штаты и другие, европейские, страны", - заявил А.Турчинов, выступая на XI Киевском форуме по безопасности.

Как сообщалось, 6 апреля Минфин США объявил о том, что после консультаций с госдепартаментом американская администрация ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Александр Турчинов, Минфин США, Петр Порошенко, Санкции, СНБО.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

В Украине назвали три сценария освобождения Донбасса Напавшим на нардепа Найема объявлено о подозрении В Киев приедет помощник госсекретаря США

Последние новости

Фьюри: Я слишком талантлив, чтобы проиграть Джошуа В Минсоцполитики подсчитали количество переселенцев из Крыма и Донбасса Виталий Кварцяный стал телеведущим
Сегодня читают
01 Реал 2:2 Бавария обзор голов
02 Командующий ООС рассказал о Javelin в распоряжении ВСУ
03 Полуфиналист Лиги Европы отказался ехать на ЧМ в Россию
04 Реал - Бавария: обзор полуфинального матча Лиги чемпионов
05 "Реал" - первый финалист Лиги чемпионов
Новости сегодня
18:51 Самые необычные и малоизвестные места на планете Земля (Фото)
18:35 Футбол. "Черкасский Днепр" сенсационно обыграл лидера Первой лиги
18:32 Маникюр 2018: интересные идеи дизайна ногтей на каждый день (Фото)
18:31 Для тех, кто на диете: названы продукты, содержащие мало калорий
18:21 США увеличат финпомощь для кибербезопасности в Украине
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В штабе ООС пообещали жестко отвечать на провокации боевиков
В штабе ООС пообещали жестко отвечать на провокации боевиков
Новости: Цена на газ: Гройсман сделал прогноз для украинцев
Цена на газ: Гройсман сделал прогноз для украинцев
Новости: Гройсман о перспективах повышения "минималки"
Гройсман о повышении "минималки"
Новости: День рождения принцессы Шарлотты: интересные факты о маленькой принцессе
День рождения принцессы Шарлотты: интересные факты о маленькой принцессе
Добавить комментарий
0