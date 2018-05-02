Порошенко: Украина выходит из состава координационных органов СНГ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина прекратит свое участие в координационных органах Содружества независимых государств (СНГ), и попросил Министерство иностранных дел подготовить соответствующие предложения по отзыву украинских представителей.

"Мы не можем выйти оттуда, куда Украина никуда не входила. Но мы прекращаем участие в координационных органах СНГ", - сказал он во время заседания СНБО Украины в среду в Киеве.

П.Порошенко отметил, что МИД Украины проанализировал и проинформировал правительство о целесообразности дальнейшего пребывания в составе тех или иных соглашений.

"Мы будем тщательно отрабатывать эти позиции, но Украина больше не будет участвовать ни в каких координационных органах СНГ. Прошу, Павел Анатольевич (глава МИД Украины Климкин – ред.), в ближайшее время, в течение недели, внести мне предложения об отзыве всех наших представителей из Минска, из координационных органов СНГ. Нам там в условиях, когда действия координируются страной-агрессором, нечего делать", - подчеркнул президент Украины.