Порошенко предлагает расширить границы полигонов для испытания ракет
Новости Украины: П.Порошенко отметил, что значительно возросла дальность и точность такого вооружения, подтверждением чему стали последние испытания.
Президент Украины Петр Порошенко предлагает расширить границы украинских испытательных полигонов для того, чтобы была возможность проведения испытаний новых видов вооружений.
"Нам необходимо внести некоторые технические изменения, которые расширяют границы полигонов и дают возможность продолжать успешные испытания", - сказал П.Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду в Киеве.
Он пояснил, что в Украине после оккупации Крыма площади полигонов недостаточны для испытаний новых видов ракетных вооружений, которые имеют более длинную траекторию полета.
Как сообщалось, в декабре 2017 года ракетный комплекс "Ольха" прошел успешные испытания. Тогда президент Украины П.Порошенко заявлял, что на закупку и производство новейшего вооружения и военной техники необходимо выделить 1,6 млрд грн, за которые, в частности, должно быть налажено производство новейших ракет комплекса "Ольха".
11 апреля 2018 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что государственные испытания ракетного комплекса "Ольха" начались на юге Одесской области.
Как сообщили тогда агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СНБО, государственные испытания будут проходить в несколько этапов, во время которых заказчик проверит на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет.
А.Турчинов пояснил, что ракеты будут запускаться в полном боевом снаряжении. По словам секретаря СНБО, эти испытания стали "финализацией масштабного проекта украинских ученых, конструкторов и производственников". "Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощное ракетное оружие, которое по всем показателям лучше российского аналога "Смерч", - подчеркнул А.Турчинов.
Он также сообщил, что после завершения этих масштабных государственных испытаний ракетные комплексы "Ольха" будут взяты на вооружение, а украинский ОПК начнет их серийное производство.
25 апреля по итогам завершающих испытаний украинского ракетного комплекса "Ольха" президент Украины Петр Порошенко поставил задачу начать его серийное производство уже в текущем году.
"Украинская армия получит высокоточное оружие. Принял участие в завершающих испытаниях нашего ракетного комплекса "Ольха"… Поставил задачу, чтобы ракета пошла в серийное производство уже в 2018 году", - написал П.Порошенко в своей странице в Фейсбук.
Отвечая на вопрос, почему это так важно, глава Украинского государства пояснил: "Не только потому, что украинская армия наконец получит высокоточное оружие, что значительно повысит эффективность действий подразделений Вооруженных сил. Это важно и потому, что ракета "Ольха" собрана полностью из украинских комплектующих".