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Украина ввела новые санкции против России

Заседание СНБО
20:25 Ср, 2 Май 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: СНБО

Новости Украины: СНБО ввел санкции в отношении юридических и физлиц, связанных с российской агрессией против Украины.

Совет нацбезопасности и обороны Украины на заседании поддержал вопрос введения персональных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, а также в отношении которых правительства США и стран ЕС применили соответствующие решения.

"Санкции вводятся по инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины, Национального банка Украины на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и тому подобное", - сообщает в среду вечером пресс-служба СНБО Украины по итогам заседания.

В информации отмечается, что также санкции введены в отношении лиц, причастных к информационной и киберагресии против нашей страны, к противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России, депутатов Государственной Думы и членов Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации и тому подобное.

"Кроме того, были продлены действие санкций, примененных в предыдущие годы", - добавили в пресс-службе СНБО Украины.

Вместе с тем, в информации не указываются какие-либо имена, названия или количество лиц, в отношении которых было принято решение ввести санкции.

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Новости Украины, Санкции, Санкции против Росии, Санкции против РФ, СНБО.
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