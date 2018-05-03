Сестру Савченко Веру опрашивают в СБУ

Сестра арестованной народного депутата Надежды Савченко Вера в четверг утром находится в здании Службы безопасности Украины, где ее опрашивают в качестве свидетеля, сообщает помощник нардепа, заместитель лидера партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко.

"Вера Савченко сейчас находится в СБУ где проводится опрос ее в качестве свидетеля", - написала Т.Проторченко в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Она сообщила, что в четверг днем также пойдет в СБУ. "На 14.00 туда иду я", - написала помощник арестованной парламентария.

"А тем временем Надежда (Савченко – прим. ред) голодает 42-й день", - добавила Т.Проторченко.

Как сообщалось, 22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко.

Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Н.Савченко до 20 мая. В тот же день Н.Савченко объявила голодовку.

29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов Н.Савченко на решение Шевченковского райсуда столицы об избрании такой меры пресечения.

17 апреля Н.Савченко прошла процедуру судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа.