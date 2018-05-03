Нападение на нардепа Найема: суд назначил домашний арест трем подозреваемым

Шевченковский районный суд г.Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста троим подозреваемых в нападении на народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафу Найема в центре Киева 30 апреля.

Как сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры г.Киева, круглосуточный домашний арест был избран судом гражданину Российской Федерации Саитову Магомеду-Салиху Аргуевичу, 1996 года рождения, студенту 2-го курса КПИ. Он находится на территории Украины с 2 апреля 2018 года и имеет вид о временном проживании.

Мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время избрана судом гражданину РФ Умолту Тимербулатову Руслановичу, 1996 года рождения, который является временно неработающим. По информации прокуратуры, он находится на территории Украины с 16 апреля 2018 года и имеет вид о временном проживании на территории Украины с целью трудоустройства.

Третьему подозреваемому в нападении на нардепа М.Найема – гражданину Украины Саитову Ахмеду Абубакаровичу, 1999 года рождения (неработающий), суд также избрал домашний арест в ночное время:

"Гражданин РФ Саитова Магомед-Салих Арбуевич - подозреваемый по ч.2 ст.296 (Уголовного кодекса Украины, "хулиганство, совершенное группой лиц" – прим. ред.) Его участие в инциденте было в том, что он толкал моего брата, в том числе в спину (на видео это хорошо видно). Причастность его к продолжению драки с другой стороны арены – следствие еще устанавливает… Ходатайством следователь просил применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей…Суд постановил: отказать в ходатайстве, применить к гражданин РФ Саитову Магомеду-Салиху Арбуевичу меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом круглосуточно покидать место фактического проживания до 30 июня 2018 года", - написал брат парламентария Маси Найем на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Также, по его словам, суд возложил на М.-С.Саитова обязанность носить электронное средство контроля, прибывать к следователю, прокурору, следственному судье и в суд по первому требованию, не отлучаться с места жительства без разрешения следователя или суда и сдать на хранение следователю документы, которые дают право выезда за пределы Украины;

Ко второму фигуранту нападения – гражданину РФ Умолту Руслановичу Темербулатову, который также подозревается по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц") сторона обвинения, как сообщил М.Найем, просила суд применить меру пресечения в виде содержания под стражей, поскольку подозреваемый покинул место преступления, а также ввиду того, что четвертый нападавший уже покинул территорию Украины.

"Его участие в инциденте было в том, что он держал Мустафу за руки, когда его ударили, а также в том, что он продолжил преступные деяния с другой стороны "Арена-Сити", когда мой брат пытался остановить человека, который нанес первый удар, до прибытия полиции", - проинформировал брат нардепа.

Суд отказал в ходатайстве стороне обвинения и постановил применить к У.Темербулатову меру пресечения в виде домашнего ареста в период с 23:00 до 06:00 без обязательства носить электронное средство контроля.

По словам М.Найема, суд также возложил на У.Темербулатова обязанность сдать на хранение в соответствующие госорганы свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Третьему подозреваемому – гражданину Украины Ахмеду-Абубакаровичу Саитову, который также подозревается по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц"), по словам брата нардепа, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, запретив ему покидать помещение по месту жительства в период с 23:00 до 06:00 до 30 июня 2018 года. Суд также обязал его сдать на хранение в органы госвласти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

"Его участие в инциденте было в том, что он управлял автомобилем Mercedes АА0095ТТ и вызвал по телефону вероятно брата по имени Мага, который нанес тяжелые телесные повреждения моему брату. Именно его действия спровоцировали всю ситуацию, которая произошла 30 апреля", - рассказал М.Найем.

Ранее 2 мая Шевченковский районный суд г.Киева удовлетворил ходатайство прокурора и предоставил разрешение на задержание одного из подозреваемых в нападении на М.Найема, с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, 30 апреля 2018 года в центре Киева в результате конфликта на дороге неизвестные напали на народного депутата Мустафу Найема (фракция БПП). "Кубик на перекрёстке бульвара Шевченко с Крещатиком решил, что у него больше прав и попробовал подрезать. Я такое не люблю… В общем, преградил дорогу. Началась перепалка. Вызвал 102. Водитель и пассажир кубика поменялись местами и решили вызвать своих ребят. Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой - дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице", - написал сам М.Найем в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Советник главы МВД Украины, нардеп фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что в результате инцидента М.Наем получил легкие телесные повреждения.

Позже А.Геращенко проинформировал, что полиция Киева задержала троих участников конфликта. "Ими оказались: Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г.р. Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 г.р. Умал Тимербилатов Русланович, 28.08.1996 г.р. С задержанными проводятся первоочерёдные следственные действия", - написал он в своей странице в соцсети Фейсбук и опубликовал фотографии задержанных.

Нардеп также проинформировал, что проверяется причастность задержанных к другим возможным правонарушениям. "Если у кого либо есть такая информация, просьба звонить в полицию по номеру 102", - призвал А.Геращенко.

Вечером 1 мая М.Найем заявил, что один из дорожных хулиганов, который участвовал в нападении на него, сумел покинуть Украину и улетел в Баку. Кроме того, по его словам, автомобиль BMW (АА 9559 МІ), на котором приехал пропавший участник столкновения, операция "перехват" не зафиксировала и до сих пор нигде не обнаружила.

Национальная полиция Киева квалифицировала событие, во время которой М.Найем получил телесные повреждения, как хулиганство, трое активных участников инцидента доставлены в управление полиции, а еще одного – разыскивают.

Позже пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что злоумышленник, который причинил нардепу М.Найему телесные повреждения и скрылся с места конфликта, пересек государственную границу и самолетом Киев-Баку покинул территорию Украины спустя 2 часа после схватки.

Н.Максимець добавила, что трем задержанным по подозрению в нападении объявили о подозрении по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы, "что является более строгим наказанием, чем по ч.1 ст.122 Уголовного кодекса Украины".