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В МВД рассказали, что затрудняет расследование дела об убийстве Шеремета

Павел Шеремет
15:25 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко заявил, что российское гражданство журналиста Павла Шеремета усложняет расследование дела.

Российское гражданство журналиста Павла Шеремета затрудняет расследование дела о его убийстве, потому что невозможно провести следственные действия на территории страны-агрессора, заявил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

"Значительная сложность в этой работе связана с тем, что потерпевший у нас – гражданин Российской Федерации, который имел активные постоянные контакты на территории страны-агрессора - Российской Федерации, которые очень важны, по мнению следствия, для установление причин и потенциальных злоумышленников в этом преступлении ", - сказал А.Шевченко в ходе "круглого стола" в четверг в Киеве.

По его словам, невозможно провести следственные действия на территории Российской Федерации, в частности, с теми лицами, с которыми журналист контактировал незадолго до его смерти.

А.Шевченко также отметил, что рассчитывать на правовую помощь со стороны России не стоит. "И то, что невозможно провести следственные действия на территории страны-агрессора, и гражданство потерпевшего тоже очень сильно влияют на результат", - сказал А.Шевченко.

В свою очередь как отметил заместитель начальника управления - начальник отдела Главного следственного управления Национальной полиции Украины Александр Ковтун, расследование убийства П.Шеремета продолжается.

"К сожалению, лица, причастные к его совершению, в настоящее время еще не установлены. Работа проводится", - сказал А.Ковтун.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года в 7:45 в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился П.Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства П.Шеремета его журналистская деятельность в Украине и других странах.

1 июля Ю.Луценко заявил, что в деле об убийстве П.Шеремета серьезного прогресса пока не наблюдается.

Луценко рассказал о ложной зацепке в деле Шеремета

20 июля 2017 года директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что следствие, основываясь на череде факторов, считает очень вероятным российский след в убийстве журналиста Павла Шеремета и ряда украинских высокопоставленных офицеров. А.Шевченко отметил, что следствие хотело бы допросить находящегося на территории РФ бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, с которым связывают медиа-холдинг "Вести", где работал некоторые время П.Шеремет. "Потерпевший встречался с А.Клименко незадолго до своей гибели и вел какие-то разговоры", - отметил спикер МВД.

Однако 9 октября 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследование убийства П.Шеремета будет продвигаться более активно после получения "зацепки" для следствия.

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Новости Украины, МВД Украины, Расследование, Российское гражданство, Убийство Павла Шеремета.
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