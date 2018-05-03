В МВД рассказали, что затрудняет расследование дела об убийстве Шеремета

Российское гражданство журналиста Павла Шеремета затрудняет расследование дела о его убийстве, потому что невозможно провести следственные действия на территории страны-агрессора, заявил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

"Значительная сложность в этой работе связана с тем, что потерпевший у нас – гражданин Российской Федерации, который имел активные постоянные контакты на территории страны-агрессора - Российской Федерации, которые очень важны, по мнению следствия, для установление причин и потенциальных злоумышленников в этом преступлении ", - сказал А.Шевченко в ходе "круглого стола" в четверг в Киеве.

По его словам, невозможно провести следственные действия на территории Российской Федерации, в частности, с теми лицами, с которыми журналист контактировал незадолго до его смерти.

А.Шевченко также отметил, что рассчитывать на правовую помощь со стороны России не стоит. "И то, что невозможно провести следственные действия на территории страны-агрессора, и гражданство потерпевшего тоже очень сильно влияют на результат", - сказал А.Шевченко.

В свою очередь как отметил заместитель начальника управления - начальник отдела Главного следственного управления Национальной полиции Украины Александр Ковтун, расследование убийства П.Шеремета продолжается.

"К сожалению, лица, причастные к его совершению, в настоящее время еще не установлены. Работа проводится", - сказал А.Ковтун.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года в 7:45 в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился П.Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства П.Шеремета его журналистская деятельность в Украине и других странах.

1 июля Ю.Луценко заявил, что в деле об убийстве П.Шеремета серьезного прогресса пока не наблюдается.

20 июля 2017 года директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что следствие, основываясь на череде факторов, считает очень вероятным российский след в убийстве журналиста Павла Шеремета и ряда украинских высокопоставленных офицеров. А.Шевченко отметил, что следствие хотело бы допросить находящегося на территории РФ бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, с которым связывают медиа-холдинг "Вести", где работал некоторые время П.Шеремет. "Потерпевший встречался с А.Клименко незадолго до своей гибели и вел какие-то разговоры", - отметил спикер МВД.

Однако 9 октября 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследование убийства П.Шеремета будет продвигаться более активно после получения "зацепки" для следствия.