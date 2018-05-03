Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 03.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД Украины разочарован блокировкой Россией мандата миссии ОБСЕ
МИД Украины разочарован блокировкой Россией мандата миссии ОБСЕ
Новости: Маккейн обдумывает вариант кибератаки на Россию
Маккейн обдумывает вариант кибератаки на Россию
Новости: Атлетико - Арсенал: онлайн-трансляция матча
Атлетико - Арсенал: онлайн-трансляция матча
Новости: Ученым удалось создать человеческий эмбрион из стволовых клеток
Ученым удалось создать человеческий эмбрион из стволовых клеток
X

Генпрокурор Луценко в США будет говорить с ФБР

ФБР
17:11 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Юрий Луценко будет говорить с ФБР о совместном расследовании дела Манафорта.

Генеральная прокуратура Украины планирует объединить усилия с ФБР в расследовании дела бывшего главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью агентству Reuters в Лондоне.

Отвечая на вопрос о прогрессе в расследовании в Украине в отношении Манафорта, Луценко сказал, что осенью ФБР сообщило о собственном расследовании и не смогло предоставить информацию на этом этапе.

"Мяч на стороне США ... (Мы) не можем завершить наше расследование без их результатов, потому что нам нужна информация. Я намерен вести переговоры с официальными лицами ФБР и буду говорить о совместной группе с ними по расследованию", - сказал он.

Ранее заместитель генпрокурора Евгений Енин сообщил, что спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер не обращался в Генпрокуратуру Украины за помощью в расследовании дела в отношении Пола Манафорта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Генпрокуратура, ГПУ, Пол Манафорт, Украина, ФБР, Юрий Луценко.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Парубий: Угроза российской агрессии не прошла Суд оштрафовал замглавы Госрыбагентства за начисление премий бывшей жене Нападение на Найема: суд назначил арест подозреваемым

Последние новости

Долги по зарплате: на Буковине продадут два спиртзавода Кавани - о конфликте с Неймаром, будущем в ПСЖ и Лиге чемпионов Фильм "Мстители" бьют рекорды по прокатам
Сегодня читают
01 На севере Индии бушует песчаная буря: свыше 70 человек погибли
02 "Рома" - "Ливерпуль": события матча
03 Супрун: Диагноза остеохондроз не существует
04 Чемпионка мира по биатлону умудрилась потерять три золотые медали
05 Ломаченко – Линарес: когда бой и время начала трансляции
Новости сегодня
21:56 "Барселона" - "Реал": прогнозы букмекеров на центральный матч 36 тура Ла Лиги
21:54 Анна Седокова рассказала, почему рассталась с отцом своего сына Гектора
21:48 Бактерии могут стать первыми "колонистами" на других планетах
21:38 Гелий впервые обнаружен в атмосфере экзопланеты
21:32 "Бетис" намеревается вернуть в Ла Лигу недавнего лидера "Милана"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Взрывы в Балаклее прекратились
Взрывы в Балаклее прекратились
Новости: Грибу продлили срок ареста в СИЗО Краснодара
Грибу продлили срок ареста в СИЗО Краснодара
Новости: Генпрокурор Луценко в США будет говорить с ФБР
Генпрокурор Луценко в США будет говорить с ФБР
Новости: Диета на пикнике: актуальные советы для желающих совместить приятное с полезным
Диета на пикнике: актуальные советы для желающих совместить приятное с полезным
Добавить комментарий
0