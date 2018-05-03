Генпрокурор Луценко в США будет говорить с ФБР

Генеральная прокуратура Украины планирует объединить усилия с ФБР в расследовании дела бывшего главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью агентству Reuters в Лондоне.

Отвечая на вопрос о прогрессе в расследовании в Украине в отношении Манафорта, Луценко сказал, что осенью ФБР сообщило о собственном расследовании и не смогло предоставить информацию на этом этапе.

"Мяч на стороне США ... (Мы) не можем завершить наше расследование без их результатов, потому что нам нужна информация. Я намерен вести переговоры с официальными лицами ФБР и буду говорить о совместной группе с ними по расследованию", - сказал он.

Ранее заместитель генпрокурора Евгений Енин сообщил, что спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер не обращался в Генпрокуратуру Украины за помощью в расследовании дела в отношении Пола Манафорта.