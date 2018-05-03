Вице премьер рассказала о выходе Украины из СНГ

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что прекращение участия Украины в координационных органах Содружества независимых государств (СНГ) является чисто политическим моментом.

"Я думаю, что это чисто политический момент. Это вопрос того, что невозможно состоять в организации, которая, по сути, руководится агрессором", - сказала она в эфире телеканала "112 Украина" отвечая на вопрос, что повлечет прекращение участия Украины в координационных органах СНГ.

По ее словам, Украина с начала российской агрессии не платила взносы в органы СНГ.

Как сообщалось, 2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поддержал предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ.

В МИД Украины в середине марта заявили, что внешнеполитическое ведомство подготовило предложения о выходе из СНГ.

12 апреля президент Украины П.Порошенко предложил подготовить предложения совместно с Кабинетом министров Украины по официальному прекращению участия украинского государства в СНГ. Он также заявил, что считает необходимым провести инвентаризацию всей нормативно-правовой базы, составленной Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия национальным интересам государства.

Кроме того, П.Порошенко призвал иностранных партнеров пересмотреть договорные обязательства с РФ на предмет "чувствительных сфер сотрудничества".

Украина была одной из трех стран-подписантов Соглашения о создании СНГ 8 декабря 1991 года наряду с РФ и Беларусью. Однако в январе 1993 года в Минске на саммите СНГ, где был принят Устав Содружества, Украина его не подписала. С весны 2014 года участие Киева в мероприятиях СНГ было сведено к минимуму.