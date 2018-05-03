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СМИ: Порошенко, Макрон и Меркель проведут встречу в Аахене

Петр Порошенко и Ангела Меркель
22:36 Чт, 3 Май 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: СМИ сообщили о встрече Петра Порошенко с Ангелы Меркель и Эммануэлем Макроном 10 мая.

Встреча президента Украины Петра Порошенко, федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона состоится в немецком Аахене 10 мая, где пройдет церемония вручения премии Карла Великого президенту Франции, сообщает русская редакция DW.

"В администрации президента Украины Петра Порошенко … подтвердили намерение президента встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel). Встреча пройдет в Аахене 10 мая. При этом речь не идет о так называемом "нормандском формате" встречи", - говорится в сообщении русской редакции DW.

В этот день в Аахене состоится вручение международной премии Карла Великого, которая в 2018 году присуждена президенту Франции за "энергичное видение новой Европы".

В ходе мероприятия президент Украины встретится и со своим французским коллегой.

В апреле П.Порошенко заявлял, что на запланированной встрече глав Германии, Франции и Украины в Аахене в мае будут рассмотрены среди прочего вопросы безопасности.

"Конечно, когда президента Украины приглашают в Аахен, там будет присутствовать больше количество международных лидеров, и там будут проведены консультации в том числе относительно вопросов безопасности", - сказал П.Порошенко в интервью украинским телеканалам.

Ранее А.Меркель анонсировала переговоры лидеров Украины, Германии и Франции в Аахене в мае.

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Новости Украины, Ангела Меркель, Германия, Петр Порошенко, Украина, Франция, Эммануэль Макрон.
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