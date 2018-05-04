"Газовое дело" Онищенко: САП направила в суд материалы на новых фигурантов

САП направила в Печерский райсуд Киева обвинительный акт в отношении двух лиц, подозреваемых в участии в схеме хищения газа, организованной народным депутатом Александром Онищенко. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

"Согласно обвинительному акту указанные лица занимали должности директоров обществ - победителей аукционов по продаже природного газа по заниженным ценам, которые в дальнейшем реализовывали газ уже по рыночным ценам и совершали действия по легализации полученных таким способом прибылей", - говорится в сообщении.

В САП напомнили, что после первых задержаний фигурантов "газового дела" в июне 2016 года обвиняемые находились в розыске и скрывались от следствия, но в конечном итоге были выявлены и задержаны осенью 2017 года.

Обвиняемым инкриминируется участие в преступной организации, соучастие в отмывании доходов, полученных преступным путем, присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, фиктивное предпринимательство и служебный подлог.

Одному из обвиняемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, ко второму лицу применена мера пресечения в виде залога, который последний внес как альтернативу содержанию под стражей в размере, определенном следственным судьей Соломенского районного суда.

Как сообщалось, НАБУ в декабре 2015 года начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ПАО "Укргазвидобування".

По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа, в размере более 1,6 млрд, вследствие чего ПАО "Укргазвидобування" причинен ущерб в сумме свыше 740 млн грн.

В целом следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 лиц. На данное время 7 человек, в том числе организатор схемы - народный депутат Украины Александр Онищенко, находятся в розыске. 12 обвинительных актов в отношении 18 лиц направлены в суд, из них в отношении 7 лиц вступил в законную силу обвинительный приговор.