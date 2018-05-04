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Прокурор назвал сроки завершения дел Рубана и Савченко

Надежда Савченко
12:54 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Для завершения расследования дела Савченко и Рубана необходимо еще, как минимум, 4 месяца.

Для завершения расследования уголовного производства по подозрению народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в подготовке теракта в центре Киева, необходимо, как минимум, 4 месяца.

Как передает корреспондент, об этом заявил прокурор Главной военной прокуратуры в Шевченковском райсуде Киева Александр Банник, обосновывая необходимость продлить на 2 месяца срок содержания Рубана под стражей.

"Принимая во внимание, что срок содержания под стражей подозреваемого Рубана заканчивается 6 мая, а до завершения досудебного расследования необходимо еще, как минимум, 4 месяца, прошу продлить подозреваемому Рубану Владимиру Владимировичу срок содержания под стражей на 60 суток в пределах срока досудебного расследования без определения размера залога", - сказал прокурор.

Как сообщалось, Савченко и руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и государственного переворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание парламента.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.

17 апреля Савченко прошла допрос с помощью полиграфа в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области.

Рубану, задержанному 8 марта на КПВВ на линии разграничения с арсеналом оружия, скрытого в мебели, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 мая.

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Новости Украины, Александр Банник, Дело Рубана, Дело Савченко, Украина, Шевченковский суд Киева.
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