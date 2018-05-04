В Германии подтвердили встречу Порошенко с Меркель в Ахене

Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена провести короткую встречу с президентами Украины Петром Порошенко и Франции Эммануэлем Макроном на полях церемонии вручения европейской премии в Ахене 10 мая.

Это подтвердила представитель правительства Германии Мартина Фитц на брифинге в Берлине в пятницу, сообщает корреспондент.

"Мы исходим из того, что такая встреча состоится", - сказала Фитц.

Ранее и сама Меркель упоминала возможность такой встречи. Уточняя при этом, что речь не идет о сокращенном "Нормандском формате".

Возможность встречи с прессой по итогам встречи пока не предусматривается.

Канцлер выступит на церемонии вручения престижной европейской премии Карла Великого за вклад в объединение Европы, которая в этот раз присуждена президенту Франции Макрону. Французский лидер получает в этом году премию за «приверженность идее европейской сплоченности» и решительную борьбу "против национализма и изоляционизма, направленную на преодоление европейского кризиса".

Церемония начнется в Коронационном зале Ахенской ратуши в 11:15 (12:15 по киевскому времени) 10 мая. На ней будут присутствовать, в том числе, лидеры Испании, Люксембурга, Болгарии, Украины, Литвы и Хорватии.