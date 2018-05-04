Стрельба в городском совете Никополя: в полиции пообещали разобраться

Стрельбу на сессии Никопольского горсовета квалифицировали как хулиганство.

Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

"Следственным отделом Никопольского отдела полиции уже внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией согласно ст.293(групповое нарушение общественного порядка) и ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 4 апреля приблизительно в 10.15 во время внеочередной сессии Никопольского городского совета VІІ созыва между депутатами и активистами произошло столкновение, в результате которого один из мужчин совершил несколько выстрелов вверх из травматического оружия. Никто из собравшихся не пострадал.

На месте работает следственно-оперативная группа.