Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 04.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Генерал НАТО: Россия сохраняет все "важные позиции" в группировках "ДНР" и "ЛНР"
Генерал НАТО: РФ сохраняет все "важные позиции" в группировках боевиков
Новости: Украина и Турция будут разрабатывать новый военный самолет
Украина и Турция будут разрабатывать новый военный самолет
Новости: США - Канада: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)
США - Канада: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)
Новости: На одной из британских свалок нашли кость, принадлежащую святому
На одной из британских свалок нашли кость, принадлежащую святому
X

Стрельба в городском совете Никополя: в полиции пообещали разобраться

4 мая, произошла стрельба на заседании внеочередной сессии городского совета
14:46 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: city-nikopol.com.ua

Новости Украины: Стрельбу в Никопольском горсовете полиция расследуют как хулиганство.

Стрельбу на сессии Никопольского горсовета квалифицировали как хулиганство.

Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

"Следственным отделом Никопольского отдела полиции уже внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией согласно ст.293(групповое нарушение общественного порядка) и ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины", - говорится в сообщении.

На сессии горсовета в Никополе произошла стрельба

Как сообщалось, 4 апреля приблизительно в 10.15 во время внеочередной сессии Никопольского городского совета VІІ созыва между депутатами и активистами произошло столкновение, в результате которого один из мужчин совершил несколько выстрелов вверх из травматического оружия. Никто из собравшихся не пострадал.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ГУНП, Никополь, Полиция, Стрельба, Хулиганство.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

НАПК внесло предписание главе Офиса крупных налогоплательщиков ГФС В ФСБ РФ объяснили массовые проверки следующих в Украину судов МИД Украины отмечает важность диалога с Турцией и Азербайджаном

Последние новости

Масштабная авария на водоканале: Николаев может остаться без воды В Киеве задержан "брачный аферист" из Молдовы, который обманул 10 женщин День рождения Одри Хепберн: лучшие роли легендарной актрисы (Видео)
Сегодня читают
01 Прогноз погоды на выходные: где ожидать дожди
02 Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
03 Бразильский футболист отказал "Барселоне" ради "Шахтера"
04 "Динамо" попытается повлиять на результат матча "Шахтер" - "Заря"
05 Порошенко жестко раскритиковал арбитра матча "Рома" - "Ливерпуль"
Новости сегодня
18:02 TAYANNA выступит перед финалом женской Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
17:50 МИД напоминает "заробитчанам", что работать в Китае без визы типа "Z" запрещено
17:46 Кристина Агилера впервые за 6 лет выпустила новый клип (Видео)
17:41 Украинский борец Беленюк: Предлагали $200 тысяч за переход в другую сборную
17:40 Трамп о встречи с Ким Чен Ыном: У нас есть дата и место
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: У Порошенко отреагировали на задержание оккупантами украинских рыбаков
У Порошенко отреагировали на задержание украинских рыбаков
Новости: Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
Новости: Прогноз погоды на 5-6 мая: выходные будут теплыми, но с дождями и грозами
Прогноз погоды на выходные: где ожидать дожди
Новости: Врачи назвали основные причины головной боли
Врачи назвали основные причины головной боли
Добавить комментарий
0