Геращенко об обмене заложниками: РФ выдвинула неприемлемые требования

Заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое сегодня состоялось в Минске, по вопросу освобождения заложников закончилось безрезультатно.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

Она сообщила, что поддерживала связь с экспертами из Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и Службы безопасности Украины, представлявших украинскую сторону на заседании рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам.

"Как сообщили мне коллеги, по итогам, встреча была, к сожалению, безрезультатной. Мы так и не услышали ответа от представителей РФ на предложение передать им 23 россиян, осужденных за преступления перед украинским государством, для освобождения украинцев-политзаключенных Кремля", - заявила Геращенко.

"В то же время представители ОРДЛО, полностью контролируемые РФ, включают этих россиян в списки "ополченцев", требуют от украинской стороны немедленного освобождения "беркутовцев", террористов, россиян, требуют передать им более 80 преступников и говорят, что отдадут нам не более 15 наших граждан. Это неприемлемо", - подчеркнула Геращенко.

Она напомнила, что Украина сделала корректное и компромиссное предложение для освобождения украинцев в ОРДЛО.

"И если бы было желание с другой стороны, то следующий этап освобождения состоялся бы очень быстро, мы к нему готовы", - подчеркнула представитель Украины.

Также она сообщила, что "проблемой остается отсутствие информации о многих заложниках - их просто прячут по тюрьмам и не дают нам никакого подтверждения их содержания".

Кроме того, как заявила представитель Украины, нет прогресса в вопросе поиска пропавших без вести, так как россияне категорически отказываются создавать механизм с Международным комитетом Красного Креста (МККК) для поиска пропавших, объясняя отказ тем, что "их там нет".

Как сообщалось ранее, 4 апреля украинская сторона выразила позицию о готовности передать РФ 23 россиян в обмен на украинских узников из российских тюрем.

По итогам предыдущего заседания в Минске, которое состоялось 18 апреля, пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что Россия и контролируемые ею боевики скрывают данные о десятках украинцев, которых длительное время удерживают в заложниках на оккупированной части Донбасса.

РФ не ответила на инициативу Украины относительно обмена 23 россиян на украинских узников из российских тюрем.