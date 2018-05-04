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Порошенко об антисемитских призывах: Власть будет реагировать решительно

Петр Порошенко
19:54 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Украинская власть будет решительно реагировать на любые проявления нетерпимости и антисемитизма.

Президент Украины Петр Порошенко осудил любые проявления нетерпимости и антисемитизма в Украине и заявил, что украинская власть будет решительно реагировать на любые попытки посеять вражду в украинском обществе.

"Я решительно осуждаю любые проявления нетерпимости и антисемитизма. Считаю недопустимыми попытки протянуть эти позорные явления в Украине, как это недавно имело место во время акций во Львове и Одессе", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Глава государства подчеркнул, что "украинская власть будет решительно реагировать на любые попытки посеять вражду в нашем обществе", а "реакция украинских правоохранительных органов на такие противоправные действия будет мгновенной".

"Украина – не место для дискриминации и нетерпимости по любым признакам, ведь уважение к жизни и достоинству каждого человека являются высшей ценностью для Украинского государства", - написал П.Порошенко.

Как сообщалось, 2 мая в Одессе прошел марш украинского порядка, собравший от 700 до 1000 человек, включая представителей "Правого сектора", "Свободы", "Национального корпуса" и других организаций.

4 мая Приморский отдел полиции Одессы начал уголовное производство по факту антисемитских высказываний лидером ячейки "Правого сектора" во время марша 2 мая. Данные действия были квалифицированы по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан по национальным, расовым и религиозным признакам) Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о фразе "Мы верим, мы уверены в том, что наведем в Одессе и в Украине настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам, не олигархии. Слава Украине!", которую в ходе публичного выступления в финальной части т.н. марша украинского порядка 2 мая в Одессе произнесла лидер одесской ячейки "Правого сектора" Татьяна Сойкина.

После развернувшегося в СМИ скандала она пояснила на своей странице в Facebook, что ее фразу неверно интерпретировали, попросила прощения у тех, кого фраза обидела, подчеркнув, что не имела в виду евреев, а обвинения в антисемитизме назвала абсурдом.

В свою очередь, пресс-секретарь еврейской общины "Хабад" в Одессе сообщил, что помимо полиции по факту антисемитских заявлений Одесская еврейская община обратилась с заявлением в прокуратуру и СБУ.

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Новости Украины, Антисемитизм, Одесса, Петр Порошенко, Правый сектор.
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