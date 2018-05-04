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В ОБСЕ констатировали отсутствие прогресса в процессе обмена заложниками

Мартин Сайдик
20:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Спецпредставитель ОБСЕ также заявил, что контактная группа не поднимала вопрос о поставке Киеву противотанковых комплексов "Джавеллин".

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу на встрече в Минске в пятницу не продвинулась вперед в вопросе обмена пленными, заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

"Подвижек по обмену пленными нет", - сказал он журналистам.

По словам М.Сайдика участники встречи обсудили вопрос смены формата операции Киева на Донбассе. Украина заверила, что будет придерживаться дипломатического пути решения конфликта.

"Да, обсуждали. Украинская сторона в лице Леонида Кучмы (представитель Киева на переговорах-ред.) подчеркнула украинскую позицию, что Украина ищет пути решения конфликта мирным, дипломатическим путем", - сказал он, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли тема смены формата операции ВСУ на Донбассе.

При этом М.Сайдик выразил обеспокоенность ростом насилия в регионе.

"К сожалению, в последние дни (число нарушения режима прекращения огня) очень высокое. В среднем число нарушений выросло", - сказал он, комментирую обстановку на линии соприкосновения сторон конфликта.

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Новости Украины, Мартин Сайдик, Обмен пленными, ОБСЕ, ТКГ.
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