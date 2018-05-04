Порошенко ветировал новый закон о дипслужбе

Как сообщается на сайте украинского парламента, соответствующий законопроект (№7322) 4 мая 2018 года возвращен с предложениями президента.

В то же время сами предложения президента к проекту закона на сайте Рады в данный момент отсутствуют.

Как сообщалось, Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект №7322 в первом чтении 7 декабря 2017 года, а во втором и в целом – 5 апреля 2018 года.

Как это предусмотрено и нынешним законодательством, послов, представителей Украины и глав миссий при международных организациях будет назначать и увольнять президент Украины по представлению министра иностранных дел. Однако МИД обязан будет провести консультации в профильном комитете Верховной Рады перед внесением президенту представления о назначении посла или главы миссии при международной организации.

Согласно законопроекту, порядок ротации дипломатов будет определять МИД, однако она является обязательным условием прохождения дипслужбы. Сроки долгосрочных командировок дипломатов будут составлять до 4 лет в странах с нормальным климатом и стабильной безопасностью и до 3 лет в государствах со сложными климатическими условиями или сложной ситуацией с безопасностью. При этом законопроект предусматривает, что время между долгосрочными командировками должно составлять 2-4 года. Дипломаты могут отказаться от ротации определенное количество раз и в прописанных законом случаях.

Документ предусматривает, что дипломатические должности в органах дипслужбы разделяются на три категории – "А", "Б" и "В" – в зависимости от порядка назначения, характера и объема полномочий.

Закон вступит в силу через 6 месяцев после его публикации, а ныне действующий закон "О дипломатической службе" утратит силу.