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Украина ведет активный диалог с США по противодействию антисемитизму

Украина и США
06:37 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: flickr.com

Новости Украины: Украина будет противодействовать антисемитизму и другим негативным проявлениям.

Украина поддерживает активное взаимодействие с администрацией и Конгрессом Соединенных Штатов, а также общественными организациями в совместных усилиях по противодействию нетерпимости, антисемитизму и другим негативным проявлениям.

Об этом говорится в заявлении Посольства Украины в Вашингтоне, обнародованном в пятницу.

"Посольство Украины в США продолжает вести активный диалог с представителями Конгресса и Госдепартамента США, еврейскими организациями и другими заинтересованными сторонами в целях укрепления совместных усилий в деле противодействия нетерпимости, ксенофобии, дискриминации и антисемитизму в мире", - отмечается в заявлении.

Как подчеркнули в Посольстве, Украина последовательно отстаивает принципы толерантности и недискриминации, которые приобрели особое значение после Революции достоинства и в условиях агрессии России против Украины. "Согласно результатам международных исследований, Украина имеет самый низкий уровень антисемитизма среди всех стран Центральной и Восточной Европы", - подчеркивается в заявлении.

Сегодня все украинское общество, независимо от национальностей, вероисповедания, языка, бок-о-бок стоит на защите своей свободы и демократических ценностей", - отметили в украинском диппредставительстве.

При этом приводится решительная позиция Президента Петра Порошенко, что "Украина – не место для дискриминации и нетерпимости по признакам". Как подчеркнул глава государства, "украинская власть будет решительно реагировать на любые попытки посеять рознь в нашем обществе, а реакция украинских правоохранительных органов на такие противоправные действия будет мгновенной".

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Новости Украины, Антисемитизм, Госдепартамент США, Политика, США, Украина.
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