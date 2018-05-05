Макрон: Выход Вашингтона из соглашения по иранскому атому может означать войну

Возможное решение президента США Дональда Трампа о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому может привести к опасным последствиям для всего мирового сообщества, заявил в интервью немецкому журналу "Шпигель" президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Это означало бы открытие ящика Пандоры, это может означать войну", - сказал Э.Макрон, отвечая на вопрос журналиста о худшем из возможных сценариев - выходе США из СВПД.

"Я не верю в то, что Д.Трамп желает войны", - добавил французский президент.

Д.Трамп неоднократно критиковал договор с Ираном по атомной программе, заключенный при бывшем президенте США Бараке Обаме, и заявлял о намерении Вашингтона выйти из сделки. Окончательное решение об участии США в СВПД Д.Трамп должен принять до 12 мая.

Ранее во время визита в Вашингтон президент Франции Э.Макрон заявил о том, что Париж выступает за сохранение сделки с Ираном по атому, однако считает важным инициировать переговоры о новом соглашении, которое призвано ограничить испытания Ираном баллистических ракет и его вмешательство в ситуацию на Ближнем Востоке.

СВПД был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. Соглашение вводит ряд серьезных ограничений для иранской ядерной программы. В обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия ряда жестких международных санкций.