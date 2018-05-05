Порошенко одобрил изменения в законе об объединенных территориальных общинах

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О добровольном объединении территориальных общин" относительно добровольного присоединение территориальных общин сел, поселков к территориальным общинам городов республиканского Автономной Республики Крым, областного значения".

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

"Закон признает таковыми, что есть способными объединенными территориальными общинами для случаев добровольного присоединения к объединенной территориальной общины, территориальные общины городов республиканского значения Автономной Республики Крым, областного значения, а также определяет порядок добровольного присоединения к ним территориальных общин сел и поселков", - говорится в сообщении.

Указано, что документом закладываются основы решения ряда вопросов, связанных с развитием инфраструктуры крупных городов и возможности воспользоваться результатами социально-экономических, культурных и других проектов, которые осуществляются за счет расходной части городского бюджета значительной части населения соответствующих сел и поселков, которые работают в городе и платят в его бюджет налоги.