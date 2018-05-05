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Порошенко надеется на тесное сотрудничество между США и ЕС по вопросам Донбасса

Петр Порошенко
12:29 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: По словам президента Украины, в мирном процессе необходим прорыв, который может обеспечить миротворческая миссия.

Президент Украины Петр Порошенко ожидает от Соединенных Штатов и Европейского Союза тесного сотрудничества в вопросе создания миротворческой миссии ООН на Донбассе и санкций против России.

Как сообщает Европейская правда, об этом он заявил в интервью немецкому изданию Focus, которое в своем Twitter разместил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

 

"Я ожидаю между США и ЕС тесной кооперации по созданию миротворческой миссии ООН. И лучшего согласования санкций. Они являются важным рычагом, чтобы привлечь Россию к столу переговоров и реализации минского процесса", - отметил украинский президент.

"Это может быть миротворческая миссия, которая принесла бы необходимую безопасность и проведение свободных и справедливых выборов на Востоке Украины", - отметил Порошенко.

"И, пожалуйста, Россия, мы не требуем ничего неправильного от вас, только вернитесь в цивилизованный мир и отведите свои войска", - добавил украинский президент.

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Новости Украины, Донбасс, ЕС, Миротворческая миссия, Петр Порошенко, РФ, Санкции, США.
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