Порошенко надеется на тесное сотрудничество между США и ЕС по вопросам Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко ожидает от Соединенных Штатов и Европейского Союза тесного сотрудничества в вопросе создания миротворческой миссии ООН на Донбассе и санкций против России.

Как сообщает Европейская правда, об этом он заявил в интервью немецкому изданию Focus, которое в своем Twitter разместил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Читайте масштабне інтерв‘ю Президента @poroshenko для одного з найпопулярніших німецьких журналів Focus (4,6 млн. читачів): виходимо на нові креативні формати - журналіст Гудрун Дометайт цілий робочий день супроводжувала Главу Держави під час поїздки до Одеси. Danke @focusonline pic.twitter.com/wslDEMkuRJ — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 5 мая 2018 г.

"Я ожидаю между США и ЕС тесной кооперации по созданию миротворческой миссии ООН. И лучшего согласования санкций. Они являются важным рычагом, чтобы привлечь Россию к столу переговоров и реализации минского процесса", - отметил украинский президент.

"Это может быть миротворческая миссия, которая принесла бы необходимую безопасность и проведение свободных и справедливых выборов на Востоке Украины", - отметил Порошенко.

"И, пожалуйста, Россия, мы не требуем ничего неправильного от вас, только вернитесь в цивилизованный мир и отведите свои войска", - добавил украинский президент.