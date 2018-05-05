Суд снова решил арестовать имущество сына главы МВД

Судья Соломенского районного суда Киева Виктор Фомин 4 мая принял определение о наложении ареста на квартиры, машиноместа и акции, принадлежащие сыну министра внутренних дел Александру Авакова, сообщает интернет-ресурс "Судебный репортер" Ирины Салий.

Эту информацию агентству "Интерфакс-Украина" официально подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Текст определения пока отсутствует в базе судебных решений, а по данным интернет-ресурса речь идет о трех машиноместах и квартире в Киеве, квартире в Харькове и 43,7% акций в ЧАО "Инвестор".

Согласно базе судебных решений, подобные определения об аресте активов Александра Авакова уже принимали судьи Соломенского суда Виталий Украинец и Елена Мозолевская соответственно 2 ноября 2017 года и 23 февраля 2018 года по ходатайству детектива НАБУ Андрея Мельника, однако тогда в перечне отсутствовали акции "Инвестора".

Первый раз определение об аресте был отменено определением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева от 19 декабря 2017 года, в связи с чем указанное имущество со 2 ноября 2017 года по 23 февраля не находилось под арестом.

Второй раз арест был отменен определением судьи Соломенского суда Людмилы Кизюн от 17 апреля этого года, которая пришла к мнению о необоснованности ареста и отметила, что подозреваемый ранее не предпринимал мер к отчуждению этого имущества.

Как сообщалось, НАБУ расследует уголовное производство о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для нужд МВД Украины в конце 2014 - начале 2015 годов. Детективы выясняют обстоятельства, связанные с подделкой складских документов по поставленным рюкзакам.

Двум лицам, задержанным 31 октября 2017 года в рамках расследования дела, сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением). Речь идет о экс-замглавы МВД Сергее Чеботаре и сыне главы МВД Украины Александре Авакове.

Позднее детективы НАБУ уведомили о подозрении в совершении преступления третьего задержанного - руководителя IT-компании Turboseo Владимира Литвина, руководившего также фирмой, которая по результатам тендера должна была пошить партию рюкзаков для МВД.

Соломенский райсуд Киева 1 ноября 2017 года избрал А.Авакову и еще двум фигурантам "дела рюкзаков" меру пресечения в виде личного обязательства. В начале апреля 2017 года НАБУ сообщило о том, что досудебное расследование в "деле о рюкзаках" завершено, подозреваемым и защите открыты материалы производства.