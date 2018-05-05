Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 05.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Азербайджане задержан подозреваемый в избиении нардепа Найема
В Азербайджане задержан подозреваемый в избиении нардепа Найема
Новости: Порошенко сообщил, чем важна единая поместная церковь для Украины
Порошенко сообщил, чем важна единая поместная церковь для Украины
Новости: Беленюк: Звали на "Танцы со звездами", но я планирую ехать на чемпионат мира
Беленюк: Звали на "Танцы со звездами", но я планирую ехать на чемпионат мира
Новости: Ученые в США создали музыку Млечного пути
Ученые в США создали музыку Млечного пути
X

Суд снова решил арестовать имущество сына главы МВД

Александр Аваков
15:17 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Соломенский суд Киева 4 мая наложил арест на квартиры, машиноместа и акции сына министра внутренних дел Александра Авакова.

Судья Соломенского районного суда Киева Виктор Фомин 4 мая принял определение о наложении ареста на квартиры, машиноместа и акции, принадлежащие сыну министра внутренних дел Александру Авакова, сообщает интернет-ресурс "Судебный репортер" Ирины Салий.

Эту информацию агентству "Интерфакс-Украина" официально подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Текст определения пока отсутствует в базе судебных решений, а по данным интернет-ресурса речь идет о трех машиноместах и квартире в Киеве, квартире в Харькове и 43,7% акций в ЧАО "Инвестор".

Согласно базе судебных решений, подобные определения об аресте активов Александра Авакова уже принимали судьи Соломенского суда Виталий Украинец и Елена Мозолевская соответственно 2 ноября 2017 года и 23 февраля 2018 года по ходатайству детектива НАБУ Андрея Мельника, однако тогда в перечне отсутствовали акции "Инвестора".

Первый раз определение об аресте был отменено определением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева от 19 декабря 2017 года, в связи с чем указанное имущество со 2 ноября 2017 года по 23 февраля не находилось под арестом.

Второй раз арест был отменен определением судьи Соломенского суда Людмилы Кизюн от 17 апреля этого года, которая пришла к мнению о необоснованности ареста и отметила, что подозреваемый ранее не предпринимал мер к отчуждению этого имущества.

Как сообщалось, НАБУ расследует уголовное производство о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для нужд МВД Украины в конце 2014 - начале 2015 годов. Детективы выясняют обстоятельства, связанные с подделкой складских документов по поставленным рюкзакам.

Двум лицам, задержанным 31 октября 2017 года в рамках расследования дела, сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением). Речь идет о экс-замглавы МВД Сергее Чеботаре и сыне главы МВД Украины Александре Авакове.

Позднее детективы НАБУ уведомили о подозрении в совершении преступления третьего задержанного - руководителя IT-компании Turboseo Владимира Литвина, руководившего также фирмой, которая по результатам тендера должна была пошить партию рюкзаков для МВД.

Соломенский райсуд Киева 1 ноября 2017 года избрал А.Авакову и еще двум фигурантам "дела рюкзаков" меру пресечения в виде личного обязательства. В начале апреля 2017 года НАБУ сообщило о том, что досудебное расследование в "деле о рюкзаках" завершено, подозреваемым и защите открыты материалы производства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Александр Аваков, Арсен Аваков, МВД, НАБУ, Сергей Чеботарь, Соломенский суд Киева, Суд.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.
1 Комментарий
  • Мак. Макс 05.05.2018 15:29

    Не доплатил жидёнок ОТКУП

    ответить
    Нравится 0 Не нравится 0
Показать комментарии

Политические новости Украины

Украина ведет активный диалог с США по противодействию антисемитизму Киев требует освободить задержанных в Крыму моряков В ОБСЕ констатировали отсутствие прогресса в процессе обмена заложниками

Последние новости

США отменяет TPS: 57 тысяч граждан Гондураса могут быть депортированы В АПЛ выбирают лучшего тренера сезона В Черновцах студент-медик из Индии утонул в реке
Сегодня читают
01 Сенаторы США хотят от Луценко объяснений
02 Авианосная группа ВМС США начала операцию против ИГИЛ в Сирии
03 "Везунчик" года: парень разбил спорткар в первый день покупки (Видео)
04 В РФ судят экс-начальника полигона за продажу Украине ракетных двигателей
05 Киев направил ноту протеста России
Новости сегодня
15:28 Львов празднует свое 762-летие
15:27 В НБА впервые главным тренером может стать женщина
15:20 В США "потеряли" оружейный плутоний-239
15:17 Появилась характеристика Xiaomi Mi7 в черном цвете
15:15 Улыбка до ушей: подборка прикольных и веселых картинок
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко одобрил изменения в законе об объединенных территориальных общинах
Порошенко одобрил изменения в законе об объединенных территориальных общинах
Новости: В СИЗО Кривого Рога умер подозреваемый в ДТП
В СИЗО Кривого Рога умер подозреваемый в ДТП
Новости: США восстанавливает Второй флот из-за действий РФ в мире
США восстанавливает Второй флот из-за действий РФ в мире
Новости: Евровидения 2018: список участников первого полуфинала
Евровидения 2018: список участников первого полуфинала
Добавить комментарий
1